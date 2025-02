video suggerito

Incidente in via Laurentina a Roma, auto investe una ragazza: morta una 19enne Tragedia in via Laurentina a Roma dove una 19enne è morta in un incidente stradale, investita da un’auto Mercedes. Alla guida un 72enne. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Alessia Rabbai

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Una ragazza di diciannove anni è morta in un incidente stradale in via Laurentina a Roma.