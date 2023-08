“Dammi tutti i soldi che hai”, armato di coltello minaccia e deruba un’infermiera: arrestato 47enne È successo nella periferia a sud est di Roma, nelle prime ore della mattina dello scorso mercoledì 2 agosto, mentre la donna stava raggiungendo l’ospedale Tor Vergata per iniziare il turno di lavoro.

A cura di Beatrice Tominic

Stava raggiungendo il policlinico di Roma Tor Vergata, quando è stata aggredita da un uomo che le ha sbarrato la strada e, agitando un coltello, l'ha minacciata, intimandole di consegnargli tutti i suoi averi. È successo lo scorso mercoledì 2 agosto, poco dopo le 6 della mattina. La donna, un'infermiera che lavora nel policlinico Tor Vergata, si stava recando in ospedale per iniziare il turno di lavoro, quando lungo la strada ha trovato il ladro a cui ha consegnato la borsa. Una volta salito in automobile e fuggito, la donna ha immediatamente allertato i carabinieri.

L'intervento dei carabinieri

Non appena allertati, i militari sono arrivati sul posto e hanno tranquillizzato la donna. Poi hanno raccolto la sua denuncia, dopo la quale è stato possibile iniziare ad indagare. Descritto nel dettaglio, dopo un confronto con le telecamere di sicurezza, i militari sono riusciti a risalire al modello dell'auto e alla targa a bordo della quale è fuggito il ladro, riconosciuto anche per l'abbigliamento che indossava quella mattina: pantaloncini grigi, una maglietta rossa e scarpe bianche.

Identificato, i carabinieri si sono presentati all'indirizzo in cui viveva il ladro, un quarantasettenne romano, in zona Palmiro Togliatti. Davanti all'abitazione hanno trovato l'automobile utilizzata per la fuga e, una volta all'interno, anche il coltello e gli indumenti, tutto prontamente posto sotto sequestro.

L'arresto e il trasferimento in carcere

Vista la presenza degli elementi, che rappresentano gravi indizi di consapevolezza, il quarantasettenne è stato accompagnato presso la Casa Circondariale di Regina Coeli: il tribunale di Roma ha convalidato il fermo e disposto la permanenza in carcere perché indiziato gravemente del reato di rapina aggravata.