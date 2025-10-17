“Dammi mille euro al mese o ci saranno conseguenze”, arrestata una donna che estorceva denaro a un’anziana

Per due anni avrebbe minacciato e costretto un’anziana di 80 anni a versarle mille euro al mese. I carabinieri di Mentana hanno arrestato una 48enne, sorpresa mentre riceveva denaro dalla vittima. L’intervento è scattato dopo la denuncia della pensionata, stanca delle continue pressioni.

Per due anni avrebbe estorto fino a mille euro al mese a un'anziana, minacciandola e facendole vivere nella paura. Ma martedì 14 ottobre, grazie al coraggio della vittima e all’intervento dei carabinieri, è finito l’incubo di un'ottantenne residente a Mentana, nella città metropolitana di Roma. I militari della stazione locale hanno arrestato in flagranza di reato una donna di 48 anni mentre riceveva denaro dalla pensionata.

Estorti migliaia di euro all'anziana

La mattina di martedì l'anziana, stanca delle continue richieste e delle minacce, ha trovato la forza di chiamare il numero unico per le emergenze 112 e di chiedere aiuto. Ha raccontato ai carabinieri di essere vittima da tempo di una vera e propria estorsione: una donna la pressava con insistenza, costringendola a versarle mensilmente somme di denaro. Se non avesse pagato, diceva, avrebbe subito delle ritorsioni. In due anni, le richieste avrebbero raggiunto una cifra complessiva superiore ai ventimila euro.

La donna arrestata mentre riceveva i soldi dalla vittima

I militari della compagnia di Monterotondo, raccolta la testimonianza, hanno deciso di organizzare un appostamento nei pressi dell’abitazione dell’ottantenne. Pochi minuti dopo, la sospettata si è presentata alla porta per riscuotere il denaro. È stato allora che i carabinieri sono intervenuti, bloccandola mentre riceveva dalla vittima settanta euro in contanti. La 48enne è stata arrestata con l'accusa di estorsione e portata nel carcere di Rebibbia, dove resterà in attesa dell’udienza di convalida davanti al giudice del Tribunale di Tivoli.