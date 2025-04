video suggerito

“Dammi 15 euro o non ti ridò le chiavi dell’auto”: Virginia Sanjust condannata per estorsione Virginia Sanjust è stata condannata con l’accusa di estorsione nei confronti della sorella. Le aveva preso le chiavi dell’auto, dicendole che non gliele avrebbe ridate se non avesse ricevuto in cambio quindici euro. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

A cura di Natascia Grbic

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Virginia Sanjust è stata condannata a un anno e due mesi di reclusione con l'accusa di aver estorto del denaro alla sorella. L'ex annunciatrice Rai, con problemi di tossicodipendenza, non è nuova a episodi di questo tipo. Nel caso specifico, ha preso le chiavi della macchina della sorella minore, dicendole che non gliele avrebbe ridate se non le avesse dato quindici euro. La sorella ha deciso di denunciarla: e così Virginia Sanjust è stata prima condannata in primo grado, e poi in appello, per il reato di estorsione.

Come detto, non il primo episodio: nel 2023 è stata condannata dopo essere stata sorpresa a rubare in un'auto, mentre è stata invece assolta dall'accusa di estorsione nei confronti della nonna. La 48enne era stata in questo caso dichiarata seminferma di mente.

"Mi auguro che questa condanna faccia capire a mia madre che è ora di cambiare rotta, che intraprenda un percorso di rigenerazione. È una necessità ineludibile, l’unica strada perché esca dall’orrenda spirale nella quale si è addentrata oramai da troppo tempo", ha dichiarato il figlio di Virginia Sanjust a Il Corriere della Sera. L'uomo è oggi il suo amministratore di sostegno. In passato la donna ha detto diverse volte che avrebbe cercato di disintossicarsi, senza successo. Una vita segnata dalla dipendenza da alcol e droghe, che hanno aggravato i suoi problemi psichici e l'hanno portata a vivere in strada. Tempo fa, Sanjust aveva provato a superare la dipendenza ricoverandosi in comunità: il percorso, purtroppo, non è andato a buon fine, anche se la famiglia – e soprattutto il figlio – spera che possa riprendersi e tornare quella di un tempo.