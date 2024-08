L’ex annunciatrice Rai Virginia Saint Just ha affrontato un periodo di ricovero: “Le cose vanno meglio”

video suggerito

A cura di Redazione Roma

Virginia Sanjust di Teulada, dopo un anno in cui le cronache sono state segnate dalle sue difficoltà, sta meglio. Una lenta risalita passata per un ricovero in ospedale, e poi per un lento tentativo di tornare alla normalità. A sostenerla in particolare modo, secondo il Corriere della Sera che racconta le sue condizioni in questo momento, il figlio 24enne Giancarlo Armati. Ma non è sola: "Ci sono alcuni familiari e amici che mi sono rimasti al fianco, e mi stanno provando in tutti i modi a sostenere. Non faccio i nomi di chi mi sta dando una mano". "Le cose stanno andando un po' meglio, ce la sto mettendo tutta", ha spiegato.

L'ex "signorina buona sera" debutta in tv nel 2003, oggi ha 47 anni e gli ultimi anni della sua vita sono stati segnati dall'uso di alcol e droghe, e da problemi psichici che l'hanno portata anche a incorrere in guai con la legge, da un percorso fatto di errori e di ambizioni frustrate. Il figlio Giancarlo risulta essere il suo amministratore di sostegno dal 2020, da quando finisce agli arresti domiciliari per stalking nei confronti di un uomo con il quale aveva una relazione. Poi nel 2023 il rinvio a giudizio per aver distrutto, sempre nel 2020, la casa della nonna ottantenne per estorcerle dieci euro. Le accuse sono ancora di estorsione, stalking, danneggiamento. Dopo una prima condanna nel 2023 l'assoluzione. Ma lo scorso anno una nuova condanna, per quanto lieve arriva per aver rubato in un'auto, una Smart. L'attrice spiegherà: "Cercavo soldi perché vivo in strada, non ho nulla". E poi una nuova condanna per aver estorto del denaro (ancora una cifra irrisoria) alla sorella.

Vaga per la città dopo essere uscita di casa in quei mesi bui. Un amico una volta la ritrova a via Due Ponti dove è arrivata a piedi da Ponte Milvio e l'aiuta a tornare in casa. Non è in sé e in tanto le sue condizioni, con le vicende giudiziarie, sono diventate di dominio pubblico e questo non la rasserena di certo. Finalmente il figlio e la madre riescono a convincerla a recarsi in ospedale, ad affrontare un percorso di riabilitazione e cura psichiatrica. Accetta. Ora è a casa, circondata dal riserbo e dagli affetti dei suoi cari. Ma dopo tanto parlare della madre, oggi il figlio ha accettato di far sapere che sta meglio: "Rispetto al passato siamo in un periodo migliore, ma la situazione ondeggia tra alti e bassi. Però sono fiducioso, per ora prevalgono gli alti".