L’ex annunciatrice Rai Virginia Sanjust di Teulada condannata per aver estorto soldi alla nonna Virginia Sanjust di Teulada è stata condannata a un anno e cinque mesi per aver tentato di estorcere soldi alla nonna, l’attrice Antonella Lualdi.

A cura di Enrico Tata

L'ex annunciatrice Rai Virginia Sanjust di Teulada è stata condannata a un anno e cinque mesi per aver tentato di estorcere soldi alla nonna, l'attrice Antonella Lualdi. Stando a quanto ricostruito dai pm, Sanjust avrebbe minacciato la parente di distruggerle casa in caso non avesse acconsentito alla richiesta di consegnarle denaro.

La minaccia dell'ex annunciatrice alla nonna: "Dammi i soldi o ti distruggo casa"

I fatti contestati risalgono all'8 marzo 2020. Virginia era nell'appartamento della nonna a Ponte Milvio, Roma e là avrebbe minacciato l'anziana: "Dammi i soldi, altrimenti distruggo tutto". E così ha fatto, dopo il rifiuto dell'attrice: casa devastata, lampade e finestre distrutte, quadri gettati a terra.

Antonella Lualdi ha quindi chiamato gli agenti del commissariato Ponte Milvio, riporta il Corriere della Sera. Ai poliziotti la signora ha raccontato che già in altre occasioni la nipote aveva avuto reazioni molto scomposte, ma mai così violente. A fine aprile 2020, il gip ha disposto gli arresti domiciliari in una casa di cura per l'ex volto Rai. Oggi è arrivata la condanna a un anno e cinque mesi di reclusione per la quarantacinquenne.

In passato è stata accusata di stalking

Stando a quanto si apprende, Virginia Sanjust è stata accusata in passato di stalking per un uomo con cui si fequentava. Avrebbe minacciato, insultato e pedinato quest'ultimo. Addirittura in un'occasione avrebbe provato ad entrare in casa di lui senza permesso, rompendo il vetro di una finestra dell'abitazione. In un'altra occasione ha chiesto anche l'intervento dei vigili del fuoco per farsi aprire la porta dell'appartamento dell'ex.