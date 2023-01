Virginia Sanjust ex volto Rai dopo lo stalking all’ex accusata di perseguitare la nonna per soldi Spuntano nuove accuse nei confronti dell’ex volto Rai Virginia Sanjust di Teulada, per le quali la Procura ha chiesto il rinvio a giudizio. Avrebbe stalkerizzato sua nonna per denaro.

A cura di Alessia Rabbai

Avrebbe stalkerizzato sua nonna, nel tentativo di estorcerle denaro, minacciandola che se non lo avesse fatto le avrebbe distrutto casa. Queste le accuse avanzate dalla Procura di Roma che, come riporta La Repubblica, ha chiesto il rinvio a giudizio al Tribunale nei confronti di Virginia Sanjust di Teulada, figlia d'arte, ex annunciatrice e volto noto Rai, conosciuta come ‘signorina Buonasera'. L'ex volto tv era già stata indagata per stalking nei confronti del compagno.

Dalle accuse ora emerge che dovrà rispondere anche dei presunti comportamenti nei confronti di sua nonna. Secondo quanto emerso in sede d'indagine le avrebbe chiesto insistentemente denaro in diverse occasioni. Al suo rifiuto l'avrebbe minacciata di distruggerle casa, tanto che l'anziana sentendosi in pericolo si sarebbe chiusa in una stanza e per calmarla avrebbe dovuto chiamare le forze dell'ordine. Ora la decisione sul processo spetta al giudice.

Virginia Sanjust di Teulada già accusata di stalking all'ex

I fatti che riguardano le presunte accuse a discapito della nonna della quarantenne risalirebbero all'arco temporale compreso tra maggio del 2019 e aprile del 2020. Virginia Sanjust di Teulada era già stata accusata di stalking nei confronti di un uomo che ha frequentato per un periodo, ma che ha deciso di non portare avanti la relazione.

Lo avrebbe stalkerizzato, minacciato, insultato e pedinato, fino a cercare di entrargli in casa. In un'occasione gli avrebbe rotto un vetro della finestra nel tentativo di intrufolarsi all'interno dell'abitazione, arrivando anche a chiedere, mentendo, l'intervento dei vigili del fuoco, per aprire la porta. Virginia è stata arrestata ed è finita ai domiciliari in una casa di cura.