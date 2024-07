video suggerito

Il principe Bonanno non è uno stalker: archiviata l'indagine dopo la denuncia dell'ex Tanya Yashenko La modella Tanya Yashenko, 38 anni, è invece a processo con l'accusa di circonvenzione d'incapace: in due anni avrebbe sottratto un milione e mezzo di euro a Giacomo Bonanno di Linguaglossa approfittando dei suoi problemi psichici. Archiviata la posizione dell'uomo accusato di stalking e lesioni.

A cura di Redazione Roma

La giudice per le indagini preliminari del tribunale di Roma Giulia Arceri, ha scelto di archiviare l'inchiesta per stalking e lesioni con iscritto al registro degli indagati Giacomo Bonanno di Linguaglossa, intentata dall'ex compagna Tanya Yashenko, a sua volta sotto processo con l'accusa di circonvenzione d'incapace nei confronti del principe, ma anche di autoriciclaggio. È stata così accolta in tribunale la richiesta del pm Stefano Pizza, mettendo per ora la parola fine a uno dei capitoli dell'annosa vicenda giudiziaria.

"I comportamenti di Giacomo Bonanno di Linguaglossa, che attraverso messaggi e regali cerca di riconquistare Tanya Yashenko, l’amata allontanatasi, non sono un reato", scrive il gip. E ancora: "Lo stato ansioso e di stress del principe appare compatibile con il disagio psicologico di vivere una relazione altalenante, che infine cessa. La Yashenko ha ricambiato appieno le attenzioni sentimentali del principe, sicché non si ritiene infondata la convinzione dell’uomo di essere ricambiato". Niente stalking dunque, mentre per quanto riguarda le aggressioni fisiche le indagini non hanno potuto verificare nessuno dei racconti della donna, che ha raccontato che l'ex in un accesso dire l'avrebbe afferrata per il collo minacciandola di gettarla nel vuoto dal balcone.

Tanya Yashenko è invece a processo con l'accusa di aver sottratto, nei due anni di rapporto con il nobile romano, oltre 1 milione e mezzo di euro al compagno, approfittandosi dei suoi disturbi psichici. Denaro trasferito sui propri conti (ma anche dei familiari), acquisti di case e auto, gioielli e beni di lusso, oltre che viaggi e alberghi. La 38enne continua a rigettare ogni accusa proclamandosi innocente, sostenendo che non avrebbe sottratto nulla con il dolo all'uomo e che era mossa da amore sincero.