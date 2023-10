Virginia Sanjust sorpresa a rubare in un’auto, condannata a 2 mesi e 20 giorni Virginia Sanjust è finita di nuovo davanti ai giudici, sopresa dai carabinieri a rubare dentro un’auto. Nei giorni scorsi stata assolta dall’accusa di tentata estorsione nei confronti di sua nonna.

A cura di Alessia Rabbai

L'ex annunciatrice Rai e signorina buonasera Virginia Sanjust di Teulada è stata sopresa rubare all'interno di un'auto a Roma ed è stata condannata a due mesi e venti giorni. A soprenderla sono stati i carabinieri, che l'hanno bloccata e portata in caserma per le verifiche di rito. Ai militari la quarantaseienne ha raccontato di aver aperto la macchina e frugato al suo interno in cerca di soldi o oggetti di valore per necessità: "Vivo in strada" le sue parole ai carabinieri come riporta Il Messaggero.

Virginia ha forzato la serratura della macchina parcheggiata in strada e si è messa a rovistare al suo interno. Comparsa davanti al giudice assistita dal suo avvocato Piergiorgio Manca, ha afforntato il processo per direttissima ed è stata condannata a due mesi e venti giorni. Si tratta di un procedimento speciale che abbrevia i tempi del processo. Si passa subito al dibattimento senza l'udienza preliminare. Virginia Sanjust era già finita a processo per un altro capo d'accusa, ossia di tentata estorsione nei confronti di sua nonna ed è stata assolta.

Virginia Sanjust assolta dal reato di tentata estorsione

Non è la prima volta che Virginia Sanjust finisce davanti ai giudici. È già accaduto per l'accusa di tentata estorsione nei confronti di sua nonna, poi assolta in Appello il 10 ottobre scorso. In primo grado l'annunciatrice Rai era stata condannata a un anno e otto mesi. Il sospetto nei suoi confronti, che non è stato poi riconosciuto dai giudici di secondo grado è che a marzo 2020 avesse chiesto soldi all'attrice degli anni Cinquanta Antonietta De Pascale, in arte Antonella Lualdi, deceduta lo scorso agosto, alla quale avrebbe poi devastato l'abitazione.

Accusata di stalking dall'ex compagno

Virginia Sanjust era stata accusta di stalking da parte dell'ex compagno. L'uomo ha dichiarato che lei lo perseguitava perché non aveva accettato che la loro relazione fosse finita, riuscendogli anche ad entrare in casa. L'arco temporale fa riferimento al periodo compreso tra maggio 2019 e aprile 2020. Ad aprile del 2020 dopo al denuncia la quarantaseienne era stata sottoposta agli arresti domiciliari.