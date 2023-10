L’ex annunciatrice Rai Virginia Sanjust assolta in Appello: era stata accusata di tentata estorsione Era stata condannata in primo grado ad un anno e 8 mesi: oggi in Aula i giudici hanno assolto Virginia Sanjust, l’ex annunciatrice Rai.

A cura di Beatrice Tominic

È stata assolta in appello l'ex annunciatrice televisiva della Rai Virginia Sanjust di Teulada. Le accuse nei suoi confronti sono cadute oggi in appello, dopo una condanna in primo grado ad un anno e 8 mesi. La donna era stata accusata di tentata estorsione perché nel marzo del 2020, avrebbe chiesto dei soldi, circa una decina di euro, alla nonna, l'attrice degli anni Cinquanta Antonietta De Pascale, in arte Antonella Lualdi, nel frattempo deceduta lo scorso agosto. Al suo rifiuto le avrebbe devastato l'abitazione rompendo oggetti e suppellettili. In Aula, oggi, invece, i giudici hanno assolto l'ex conduttrice tv è stata assolta.

Le accuse e la denuncia per stalking

Non ha mai nascosto quanto accaduto a casa della nonna Virginia Sanjust. "È vero che le ho sfasciato casa, ma non ho estorto soldi – ha dichiarato lo scorso gennaio, cercando di difendersi dalla accuse – Ritengo che la mia persona valga più delle case". Le avrebbe chiesto 10 euro e, al suo rifiuto, le avrebbe devastato l'intera abitazione. Spaventata la nonna ha chiamato gli agenti del commissariato di Ponte Milvio, immediatamente intervenuti. È a loro che ha spiegato che già in altre occasioni la nipote aveva avuto reazioni scomposte. Ma era la prima volta che si trovava di fronte un comportamento così violento.

La condanna di primo grado, ad un anno e cinque mesi, è arrivata solo lo scorso marzo proprio per l'accusa di aver tentato di estorcere i soldi alla nonna.

Le accuse di stalking all'ex compagno

Le accuse risalgono al periodo compreso fra maggio 2019 e aprile 2020. Proprio nell'aprile del 2020 nei suoi confronti erano stati disposti gli arresti domiciliari, dopo essere stata denunciata per stalking dall'ex compagno. Si sarebbe introdotta in casa sua e lo avrebbe perseguitato per mesi dopo la chiusura della loro relazione.