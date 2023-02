L’ex signorina Buonasera Virginia Sanjust: “È vero, ho sfasciato casa di nonna, ma valgo di più io” Virginia Sanjust di Teulada è accusata, oltre che di stalking verso l’ex fidanzato, anche di aver sfasciato casa della nonna. Per questo deve rispondere di estorsione e danneggiamento.

A cura di Natascia Grbic

"È vero che ho sfasciato casa di nonna, ma non ho estorto soldi. Ritengo che la mia persona valga più delle case". Così, nelle parole riportate da la Repubblica, si difende Virginia Sanjust di Teulada dall'accusa di aver devastato la casa della nonna in cerca di denaro. L'ex signorina Buonasera e volto conosciuto della televisione italiana, è stata accusata – oltre di aver stalkerato l'ex fidanzato – anche di aver distrutto l'abitazione della nonna materna, la famosa attrice degli anni '50 Antonietta De Pascale, in arte Antonella Lualdi.

La Procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio nei confronti della donna, già indagata per stalking verso il compagno e adesso accusata di aver perseguitato anche la nonna e deve rispondere delle accuse di estorsione e danneggiamento. Nel caso di quest'ultima, Virginia Sanjust di Teulada l'avrebbe minacciata più volte cercando di estorcerle denaro. Al suo rifiuto, avrebbe allora detto che le avrebbe distrutto casa, costringendo la nonna – in preda al terrore – a nascondersi in una stanza, da dove ha chiamato le forze dell'ordine.

I fatti sarebbero accaduti tra il 2019 e il 2020. La donna è accusata anche di aver minacciato, insultato e pedinato l'ex compagno. Virginia Sanjust avrebbe anche cercato di entrargli in casa, rompendo una finestra e chiedendo l'intervento dei vigili del fuoco, mentendo per farsi aprire la porta. In seguito a quell'episodio, la donna è stata arrestata e ha trascorso i domiciliari in una casa di cura. Secondo una perizia disposta dai magistrati, infatti, la donna è risultata capace di intendere e di volere, ma in una situazione di fragilità psicologica per cui si rendeva necessario il ricovero.