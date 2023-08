Daini camminano per strada in via della Storta: “Sono bellissimi, sembra di stare in montagna” Tantissimi gli apprezzamenti per gli animali, piccoli cugini di Bambi: c’è chi dice che sembra di stare in montagna e a chi sembra arrivato Natale, per la somiglianza con le renne. Ma per alcuni non mancano le preoccupazioni.

A cura di Beatrice Tominic

Foto dal gruppo Facebook "Sei de La Storta/Olgiata se…"

Sono stati immortalati nella primissima mattina di oggi, sabato 26 agosto 2023, mentre camminavano indisturbati lungo la strada, in via della Storta, nel quadrante nord ovest della capitale. Sarebbero due daini quelli immortalati dalla fotocamera del telefonino di un automobilista che stava percorrendo la strada questa mattina, molto presto.

Di dimensioni non troppo elevate, con le punte dei palchi, quelle che noi comunemente conosciamo come "corna", a forma di pala e rivolti all'interno, con punte divergenti. Nonostante questi animali vivano nelle campagne immediatamente vicine alla città e, come spiegano gli stessi cartelli ai lati della strada, non sia così raro incrociarli sul proprio percorso è sempre una splendida sorpresa vederli.

Le reazioni degli utenti: "Sembra Natale"

L'immagine, condivisa in uno dei gruppi di quartiere, in breve tempo ha ricevuto moltissimi commenti da parte degli utenti. C'è chi ha subito commentato ripensando alla montagna e chi, invece, si chiede se sia arrivato Natale, giocando sulla somiglianza degli animali con le renne.

C'è chi, amaramente, è giunto ad una conclusione diversa: "Sono daini fuggiti dalla marina: adesso con queste foto sicuro carniere dei bracconieri". E chi, invece, invita gli automobilisti alla massima prudenza: "Via della Storta è una strada bruttissima, fate molta attenzione, andate piano: sarebbe pericolosissimo trovarli dietro ad una curva, procedete con molta cautela". E, ancora: "Speriamo che non vengano travolti dalle macchine".

E mentre per alcuni restano una sorpresa quasi incredibile, per altri non è certamente una novità: "Abito a La Storta in una casa di campagna e tre/quattro anni fa li vedevo la mattina dopo dalle telecamere proprio davanti alla porta di casa. Perché parlate senza sapere?", si chiede un utente.

A ristabilire la calma, un commento più ironico: "Adesso daranno la colpa al riscaldamento globale – ha scritto un'altra persona – Mi preoccuperò quando vedrò i cammelli sul raccordo".