Da capi degli Irriducibili a ras della criminalità romana: così Pluto ha raccolto il testimone di Diabolik

C’è anche Ettore Abramo tra gli arrestati di questa mattina dai carabinieri del Comando provinciale di Roma. Un nome che pesa negli ambienti della mala romana, ma che è noto anche per la sua storica appartenenza al gruppo ultras degli Irriducibili. ‘Pluto’, infatti, è stato il braccio destro di Fabrizio Piscitelli, per anni leader dello storico gruppo di tifosi laziali. E che per anni ha anche occupato un posto di spicco nella criminalità organizzata romana, con l’aiuto e con il benestare dei Senese. Anche se, si vocifera — pur senza alcuna prova concreta a sostegno — che siano stati proprio loro a ordinare l’omicidio di Diabolik, avvenuto il 7 agosto 2019 nel Parco degli Acquedotti a Roma.

A capo del gruppo romano, composto da Daniele Salvatori (detto ‘Bove’), Fabrizio Valerio, Simone Mastroianni, Alessio Erbella, i fratelli Alvise e Leopoldo Cobianchi, e a cui ruotano attorno altri personaggi come il pugile Kevin Di Napoli (la cui palestra a Ostia venne data quest’estate alle fiamme), c’è proprio Ettore Abramo. È lui ad aver ordinato il sequestro di Salvatori, ormai completamente fuori controllo, per consegnarlo al clan Di Lauro dopo lo ‘sfregio’ dell’orologio estorto, ed è lui a dirigere tutte le operazioni della banda. Una banda autoctona, arriva nella criminalità organizzata romana, dopo che il gruppo guidato all’epoca da Piscitelli è stato falciato da arresti, sequestri e misure cautelari con l’operazione ‘Grande Raccordo Criminale’, che ha dato un colpo ben assestato alla criminalità romana. Dopo la morte di Diabolik a raccoglierne l’eredità è stato proprio Pluto, seppur con un volume d’affari e un peso criminale decisamente inferiori rispetto all’amico. E sempre il nome di Abramo, infatti, compare anche tra gli arrestati della vecchia inchiesta che portò alla fine del gruppo guidato da Piscitelli.

Abramo proverà in tutti i modi, nel corso di questa vicenda, a recuperare il rapporto con i napoletani, Di Lauro e Senese. “Sto mongoloide ha continuato a far danni”, diceva Pluto alla moglie, parlando di Daniele Salvatori, ormai inarrestabile nella sua scalata verso il declino. E sempre su Pluto vertevano le pressioni dei Di Lauro e dei Senese, che volevano prima l’allontanamento di Salvatori da Roma, e poi ‘la sua testa’. Più di una volta Abramo ha specificato ai napoletani che lui col ‘Bove’ non aveva nulla a che fare, chiedendo un incontro chiarificatore, ma non c’è stato nulla da fare. I Di Lauro hanno preteso la consegna di Salvatori, a garanzia della consegna di 200mila euro. Il sequestro però, non è andato ‘bene’: gli amici hanno attirato Salvatori fuori dalla casa di Bracciano dove si era rifugiato, ma non sono riusciti a consegnarlo per l’intervento della polizia, che lo ha arrestato per altri crimini.