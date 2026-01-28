Crolli di alberi a Roma per il maltempo: auto distrutte in diversi quartieri

Due grossi pini sono caduti nei quartieri di Balduina e Garbatella a Roma, distruggendo o danneggiando delle auto in sosta.

Il maltempo che si sta abbattendo su Roma e il Lazio inizia a fare danni. Due grossi pini sono caduti a causa del forte vento e delle piogge in diversi quartieri della Capitale nelle prime ore della mattina di mercoledì 27 gennaio 2026. A Balduina, quadrante nord ovest, un albero è crollato sulla strada bloccando l'incrocio fra via De Carolis e via Damiano Chiesa. L'albero è caduto da un'area privata distruggendo una vettura parcheggiata e colpendo parzialmente un autobus della linea 990 dell'Atac. Sono intervenuti gli agenti del XIV Gruppo Monte Mario della polizia locale di Roma Capitale, che hanno delimitato l'area e constatato l'assenza di feriti.

Sempre un pino, fra i più imponenti della zona, è caduto a Garbatella, nell'area parcheggio su via Alberto Guglielmotti all'altezza di piazza Pantero Pantera. Qui sono state dieci in totale le vetture parcheggiate ad essere colpite. Di queste, come appare dalle foto pubblicate sui gruppi social di quartiere, due sono andate distrutte.

Anche in questo caso, fortunatamente, non si registrano feriti. Sul posto sono intervenuti intorno alle 7.30 i caschi bianchi dell'VIII gruppo Tintoretto della polizia per delimitare e mettere in sicurezza l'area fintanto che il pino non sarà rimosso.

Il pino crollato sulle macchine a Garbatella (Foto da Facebook)

Pioggia e vento forte su Roma e Lazio

I forti rovesci sono cominciati a partire dalla notte e dalle prime ore dell'alba. Con loro sono iniziate le segnalazioni di danni, fra cui strade allagate e disagi con lunghe code e rallentamenti su tutte le vie d'accesso alla Capitale.

Nella serata di martedì 27 la protezione civile ha diramato un'allerta meteo arancione nei territori dei bacini dell'Aniene, del Liri in provincia di Frosinone e nella provincia di Latina. Per evitare rischi affollamenti sulle strade, diversi comuni del Frusinate e del litorale pontino hanno disposto la chiusura delle scuole.