Maltempo a Roma e nel Lazio, strade allagate e traffico in tilt: lunghe code e Raccordo bloccato

Diramata ieri l’allerta meteo gialla e arancione a Roma e nel Lazio, traffico bloccato sulle vie di accesso alla Capitale e sul Grande Raccordo Anulare.

Roma e il Lazio si sono svegliati sotto un violento temporale questa mattina, mercoledì 28 gennaio 2026. I forti rovesci sono cominciati a partire dalla notte e dalle prime ore dell'alba sono iniziate le segnalazioni di strade allagate e disagi con lunghe code e rallentamenti su tutte le vie d'accesso alla Capitale.

Nella serata di martedì 27 la protezione civile aveva diramato un'allerta meteo arancione nei territori dei bacini dell'Aniene, del Liri in provincia di Frosinone e nella provincia di Latina. Per evitare rischi affollamenti sulle strade, diversi comuni del Frusinate e del litorale pontino hanno disposto la chiusura delle scuole.

Le forti piogge bloccano il traffico di Roma

Dalle segnalazioni degli automobilisti e come consultabile sul portale Luceverde.it dell'Automobile Club d'Italia, la situazione sembra piuttosto grave sulla strada statale 148 Pontina in direzione di Roma. Come ripreso in alcuni video pubblicati sui social, intorno alle 7 di questa mattina la carreggiata è stata completamente invasa dall'acqua. Il rischio non è solo che il traffico possa rallentare fino a bloccarsi, ma addirittura che la strada venga chiusa.

Sempre intorno alle 7.30, sono state segnalate code sulla SS 8 via del Mare, SS 8bis via Ostiense e sull'A91 Roma-Fiumicino in entrambe le direzioni. E poi ancora sulla Cassia, sulla Nomentana, sulla Cristoforo Colombo e sull'Aurelia in direzione di Roma, come anche sull'A24. Stessa situazione anche sulla Tangenziale Est e sul Grande Raccordo Anulare.

La situazione del traffico a Roma nella mattina di mercoledì 28 gennaio 2026

Il tempo nei prossimi giorni

Come spiegato ieri a Fanpage.it dal meteorologo Flavio Galbiati di Meteo Expert, il tempo migliorerà dopo la mattinata di mercoledì 28 gennaio 2026 ma le precipitazioni non si esauriranno del tutto: "Nel pomeriggio continuano le piogge, ma tendono ad attenuarsi nel corso delle ore. Giovedì 29 gennaio arriva un'altra perturbazione, ma quest'ultima dovrebbe solo lambire il Lazio: attese nuvole, forse qualche pioggia. Secondo gli aggiornamento, poi, le nuvole poi si spostano verso le isole e il sud, lasciando il Lazio in una situazione più tranquilla durante il weekend".

Allerta gialla e arancione: quali sono le zone a rischio

Ill dipartimento regionale della Protezione Civile Lazio per oggi 28 gennaio ha previsto l'allerta di colore giallo per criticità idrogeologica riguarda tutti i territori regionali del Lazio. Per quanto riguarda la criticità idraulica, invece, la situazione è diversa fra i vari territori: livello giallo previsto per i territori dei bacini costieri del Nord (A), bacino medio del Tevere (B), Appenino di Rieti (C) e bacino di Roma (D), mentre la situazione peggiore nelle zone più a sud della regione, fra provincia pontina e Ciociaria, dove è stata prevista la chiusura per alcune scuole. Allerta arancione per criticità idraulica nelle zone contrassegnate con E, F e G nella cartina: si tratta di Aniene, bacini costieri del Sud e bacino del Liri.