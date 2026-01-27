Allerta meteo arancione a Roma e nel Lazio oggi e domani: temporali e vento. Scuole chiuse, ecco dove

Pioggia, temporale e vento forte a Roma e nel Lazio fra martedì 27 e mercoledì 28 gennaio, oggi e domani, tanto che alcuni Comuni hanno deciso di chiudere le scuole.

Allerta gialla e arancione a Roma e nel Lazio fra oggi e domani, martedì 26 e mercoledì 27 gennaio 2026: questo è quanto reso noto dal Dipartimento Regionale della Protezione Civile, che riscontra sia criticità idrogeologiche che idrauliche in diverse zone della Regione.

"La fase più critica per Roma e il Lazio è tra stanotte e domani mattina", fa sapere a Fanpage.it il dottor Flavio Galbiati, meteorologo di Meteo Expert. "In queste ore è in arrivo una perturbazione e in serata comincerà a piovere – spiega Galbiati – Tra stanotte e soprattutto nella mattinata di domani sono previste anche forti piogge e rovesci. Ma potrebbero esserci anche dei veri e propri temporali, accompagnati da forti venti". A livello di temperature non è previsto freddo o temperature particolarmente basse.

Le previsioni meteo di stanotte a Roma e nel Lazio

Piogge e temporali attesi a Roma e nel Lazio fra la sera di oggi, martedì 26 gennaio e la mattinata di domani, mercoledì 27 gennaio 2026. "La perturbazione in arrivo porta piogge, rovesci e in alcuni casi temporali. Inoltre è accompagnata da forti venti meridionali che in serata, ma soprattutto nella notte, possono raggiungere raffiche da 50-60 all'ora", continua Galbiati.

Situazione complessa anche a ridosso delle zone costiere: "A causa della presenza di questi venti, il mare diventa molto più mosso, in special modo nel corso della mattinata, quando i venti si gireranno a ovest, verso la costa: anche in questo caso il momento più critico, con mare fortemente agitato, è previsto fra la nottata di oggi e la mattinata di domani".

Previsioni meteo di domani mercoledì 28 gennaio

Come precisa Galbiati, il maltempo non si esaurisce nella mattinata di mercoledì 28 gennaio 2027. "Nel pomeriggio continuano le piogge, ma tendono ad attenuarsi nel corso delle ore – continua, prima di passare alla giornata successiva – Giovedì 29 gennaio arriva un'altra perturbazione, ma quest'ultima dovrebbe solo lambire il Lazio: attese nuvole, forse qualche pioggia. Secondo gli aggiornamento, poi, le nuvole poi si spostano verso le isole e il sud, lasciando il Lazio in una situazione più tranquilla durante il weekend", questa, almeno, l'evoluzione più probabile del meteo della nostra regione.

Maltempo nel Lazio, dove chiudono le scuole

A causa del maltempo previsto nella nostra regione Lazio, alcune amministrazioni comunali hanno previsto la chiusura delle scuole nella giornata di domani, mercoledì 28 gennaio 2026, soprattutto nelle province di Latina e Frosinone. Si tratta, ad esempio, di Minturno e Sabaudia, mentre in Ciociaria per ora sono state annunciate chiusure a Castelliri, Fontana Liri, Isola del Liri, Broccostella e Fontechiari.

Allerta gialla e arancione: quali sono le zone a rischio

Come anticipato, nella giornata di domani il dipartimento regionale della Protezione Civile Lazio ha previsto allerta gialla e arancione in diversi territori: l'allerta di colore giallo per criticità idrogeologica riguarda tutti i territori regionali del Lazio.

Differente la situazione di allerta per criticità idraulica: livello giallo previsto per i territori dei bacini costieri del Nord (A), bacino medio del Tevere (B), Appenino di Rieti (C) e bacino di Roma (D), mentre la situazione peggiore nelle zone più a sud della regione, fra provincia pontina e Ciociaria, dove è stata prevista la chiusura per alcune scuole. Allerta arancione per criticità idraulica nelle zone contrassegnate con E, F e G nella cartina: si tratta di Aniene, bacini costieri del Sud e bacino del Liri.