Crolla parte dell’arco di Porta Maggiore: interdetto il passaggio pedonale Il pezzo di arco è caduto questa mattina verso le 6.15. Sul posto, gli agenti della polizia locale di Roma Capitale.

A cura di Natascia Grbic

Una parte dell'arco di Porta Maggiore a Roma si è staccata questa mattina cadendo in terra. Sul posto gli agenti del I Gruppo Trevi della Polizia locale di Roma Capitale, insieme ai colleghi dei Gruppi Appio e Sapienza, che hanno messo in sicurezza l'area e interdetto il passaggio pedonale sottostante. Il crollo si è avuto questa mattina molto presto, verso le 6.15. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito dato che in quel momento né pedoni né veicoli stavano passando sotto l'arco, e il pezzo di ponte caduto ha impattato solo con il suolo. Sul posto, oltre ai caschi bianchi, anche i vigili del fuoco per quanto di loro competenza.

Crolla parte dell'arco di Porta Maggiore: vigili urbani sul posto

Cosa abbia causato il crollo, non è ancora chiaro. Saranno i tecnici, una volta terminati gli accertamenti e i rilievi a capire cos'è accaduto e se esiste la possibilità di crolli anche in altre aree dell'arco. I pezzi del ponte sono caduti tra Porta Maggiore e Piazzale Labicano, una delle zone più trafficate di Roma, dove ogni giorno passano (e rimangono imbottigliate) migliaia di persone e pedoni. Da vedere se quanto accaduto stamattina avrà ripercussioni sul traffico cittadino romano, già notevolmente congestionato sin dalle prime ore del mattino. Per adesso la parte dove è avvenuto il crollo è stata transennata, e il sopralluogo dei tecnici è in corso. Non sembra che abbiano ceduto altre parti dell'arco oltre a quella crollata stamattina, ma accertamenti saranno effettuati molto probabilmente su tutta la struttura per verificare che non vi sia pericolo di cedimento anche negli altri archi.