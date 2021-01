Nel Lazio sono stati diagnosticati oggi, mercoledì 27 gennaio 2021, 1338 nuovi casi di coronavirus, 299 in più rispetto a ieri. Nelle ultime 24 ore sono morte 62 persone e ne sono guarite 2505. Sono stati elaborati oltre 12mila tamponi molecolari e quasi 16mila antigenici per un totale di oltre 28mila tamponi. Il rapporto tra casi positivi e tamponi effettuati è al 10%, 4% se consideriamo anche gli antigenici. A Roma città sono stati diagnosticati 662 casi, mentre nelle province ne sono stati diagnosticati 409 contagi e 10 decessi.

I dati e le cifre dei ricoveri per Covid nel Lazio

Gli attuali casi positivi al Covid-19 sono 64903. I pazienti ricoverati non in terapia intensiva sono 2508, mentre quelli ricoverati in terapia intensiva sono 283. In isolamento domiciliare ci sono 62112 persone. In totale sono morte 4827 persone e ne sono guarite 131214. Il totale dei casi esaminati è di 200944.

I contagi di oggi nel Lazio Asl per Asl

Asl Roma 1: 339 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Sono dodici i ricoveri. Si registrano quindici decessi con patologie.

Asl Roma 2: 208 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Ottantacinque i casi su segnalazione del medico di medicina generale. Si registrano dodici decessi con patologie.

Asl Roma 3: 115 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Dieci casi sono ricoveri. Si registrano otto decessi con patologie.

Asl Roma 4: 40 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano due decessi con patologie.

Asl Roma 5: 69 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano sette decessi con patologie.

Asl Roma 6: 158 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano otto decessi con patologie.

Asl di Latina: 117 i nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano tre decessi di 66, 69 e 93 anni con patologie.

Asl di Frosinone: 194 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio, contatti di un caso già noto o con link familiare. Si registrano due decessi di 69 e 91 anni con patologie.

Asl di Viterbo: 59 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano quattro decessi di 66, 77, 82 e 85 anni con patologie.

Asl di Rieti: 39 casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra un decesso di 87 anni con patologie.

Bollettino Spallanzani 27 gennaio 2021

Sono ricoverati presso l'Istituto Spallanzani di Roma 159 pazienti positivi al coronavirus. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 30, mentre quelli dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture sono 1868. Così si legge sul bollettino odierno dell'ospedale romano.