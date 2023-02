Covid Lazio, bollettino del 4 febbraio: 908 nuovi casi e 3 morti, 601 contagi a Roma Sono 908 i nuovi casi positivi al coronavirus registrati nel Lazio nelle ultime 24 ore. Tre i decessi, diciannove i pazienti gravi in terapia intensiva.

A cura di Natascia Grbic

Sono 908 i nuovi casi positivi al coronavirus registrati nel Lazio nelle ultime 24 ore. Lo ha comunicato l'assessore regionale alla Sanità del Lazio Alessio D'Amato con il bollettino di oggi, sabato 4 febbraio. In totale sono stati processati 7.548 tamponi, di cui 1.730 molecolari e 5.818 antigenici. Il rapporto tra questi e i positivi è al 12%. Tre le persone decedute a causa di complicazioni derivanti dalla covid-19, mentre le guarite sono 920. I nuovi casi nella città di Roma sono 601, nelle province 134.

Ricoveri e terapie intensive nel Lazio

Per quanto riguarda i ricoveri, sono leggermente aumentati quelli in terapia ordinaria rispetto a ieri, ma si tratta sempre di numeri che non causano pressione sugli ospedali del Lazio. Si tratta di 514 persone, mentre quelle più gravi che si trovano in terapia intensiva in tutto il Lazio sono 19.

I casi Asl per Asl

Asl Roma 1: sono 214 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 2: sono 224 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 3: sono 163 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 4: sono 35 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 5: sono 40 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 6: sono 98 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Frosinone: sono 50 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Latina: sono 60 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl di Rieti: sono 7 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Viterbo: sono 17 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.