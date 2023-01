Covid Lazio, bollettino del 30 gennaio: 405 nuovi casi e 4 morti, 283 contagi a Roma Sono 405 i nuovi casi positivi al coronavirus registrati nel Lazio nelle ultime 24 ore. Quattro le persone decedute, ventuno i pazienti gravi in terapia intensiva.

A cura di Natascia Grbic

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Covid 19 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Sono 405 i nuovi casi positivi al coronavirus registrati nel Lazio nelle ultime 24 ore. Lo ha comunicato la Regione con il bollettino di oggi, lunedì 30 gennaio. Quattro sono le persone decedute a causa dell'aggravarsi della malattia covid-19, mentre le persone guarite sono in totale 108. In tutta la regione sono stati processati 5.463 tamponi, di cui 1.206 molecolari e 4.257 antigenici. Il rapporto tra questi e i positivi è al 7,4%. Nella città di Roma i nuovi contagi sono 283, nelle province 33.

Ricoveri e terapie intensive nel Lazio

Per quanto riguarda il numero delle persone ricoverate, questo è sceso di molto nelle ultime settimane. Le persone ricoverate nei reparti di terapia ordinaria sono 525, quindici in più rispetto alla giornata di ieri, mentre i pazienti gravi che necessitano della terapia intensiva e del supporto respiratorio sono in totale ventuno.

I casi Asl per Asl

Asl Roma 1: sono 115 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 2: sono 94 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 3: sono 74 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 4: sono 14 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 5: sono 35 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 6: sono 40 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Frosinone: sono 10 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Latina: sono 16 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Rieti: sono 4 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Viterbo: sono 3 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.