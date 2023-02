Covid Lazio, bollettino del 15 febbraio: 821 nuovi casi e 4 morti, 462 contagi a Roma Sono 821 i nuovi casi positivi al coronavirus registrati nel Lazio nelle ultime 24 ore. Quattro i decessi, ventisei i pazienti gravi in terapia intensiva.

A cura di Natascia Grbic

Sono 821 i nuovi casi positivi al coronavirus registrati nel Lazio nelle ultime 24 ore. Questi i dati riportati dal bollettino diffuso oggi, mercoledì 15 febbraio, dall'assessore alla Sanità Alessio D'amato. Quattro sono le persone decedute a causa di complicazioni derivanti dalla covid-19, mentre le guarite sono 789. In totale sono stati processati 9.859 tamponi, di cui 1.854 molecolari e 8.005 antigenici. Il rapporto tra tamponi e positivi è all'8,3%. I casi nella città di Roma sono 462, nelle province 151.

Ricoveri e terapie intensive nel Lazio

Per quanto riguarda i ricoveri, nelle ultime 24 ore ci sono stati dieci accessi in più negli ospedali di pazienti che sono stati ricoverati nei reparti di terapia ordinaria. Al momento, questi sono 545. Ventisei invece le persone più gravi che necessitano di supporto respiratorio e che sono ricoverate quindi in terapia intensiva.

I casi Asl per Asl

Asl Roma 1: sono 160 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 2: sono 174 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 3: sono 128 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 4: sono 57 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 5: sono 49 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 6: sono 102 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl di Frosinone: sono 46 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Latina: sono 74 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Rieti: sono 18 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Viterbo: sono 13 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.