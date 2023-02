Covid Lazio, bollettino del 14 febbraio: 1118 nuovi casi e 4 morti, 673 contagi a Roma Sono 1.118 i nuovi casi positivi al coronavirus registrati nel Lazio nelle ultime 24 ore. Quattro i morti, ventisette i pazienti gravi in terapia intensiva.

A cura di Natascia Grbic

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Covid 19 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Sono 1.118 i nuovi casi positivi al coronavirus registrati nel Lazio nelle ultime 24 ore. Lo ha comunicato l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato con il bollettino di oggi, martedì 14 febbraio. In totale sono stati processati 12.156 tamponi, di cui 2.195 molecolari e 9.961 antigenici. Il rapporto tra quest'ultimi e i positivi è al 9,1%. Quattro sono le persone decedute a causa di complicazioni derivanti dalla covid-19, mentre le guarite sono 816. I casi nella città di Roma sono 673, nelle province 187.

Ricoveri e terapie intensive nel Lazio

Per quanto riguarda i ricoveri, i numeri sono stabili da settimane. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia ordinaria sono a oggi 535, con 33 dimissioni nelle ultime 24 ore, mentre i pazienti più gravi che si trovano in terapia intensiva sono invece 27, con tre ingressi in più rispetto a ieri.

I casi Asl per Asl

Asl Roma 1: sono 259 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 2: sono 256 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 3: sono 158 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 4: sono 46 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 5: sono 95 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 6: sono 117 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Frosinone: sono 62 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl di Latina: sono 93 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Rieti: sono 11 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Viterbo: sono 21 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.