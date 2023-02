Covid Lazio, bollettino del 13 febbraio: 326 nuovi casi e 2 morti, 195 contagi a Roma Covid Lazio, bollettino del 13 febbraio: 326 nuovi casi e 2 morti, 195 contagi a Roma.

A cura di Alessia Rabbai

Nel Lazio oggi, lunedì 13 febbraio, si registrano 326 nuovi casi positivi (-199) su un totale di 5705 tamponi, 1512 molecolari e 4193 antigenici. Sono invece 696 le persone guarite e due i morti nelle ultime 24 ore, tre in meno rispetto a ieri. A Roma città i contagi sono 195, mentre nelle province i nuovi casi sono 52. Il rapporto tra positivi e tamponi è del 5,7%. Lo ha comunicato l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato nel bollettino odierno con gli aggiornamenti sull'andamento del Covid-19.

I numeri del Covid aggiornati nel Lazio

Ecco, invece, la situazione per quanto riguarda i ricoverati per Covid nel Lazio. Gli attuali positivi sono 22395. I pazienti ricoverati in ospedale non in terapia intensiva sono 562 mentre si registrano 24 persone in terapia intensiva (due in più di ieri). Le persone che si trovano in isolamento domiciliare sono invece 21809. In totale sono morte 12739 persone e ne sono guarite 2336207. Il totale dei casi esaminati è 2371341.

I nuovi casi nel Lazio Asl per Asl

Asl Roma 1: sono 68 i nuovi casi e 0 i i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 2: sono 81 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 3: sono 46 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 4: sono 12 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 5: sono 23 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 6: sono 44 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.Asl di Frosinone: sono 16 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl di Latina: sono 16 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Rieti: sono 8 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Viterbo: sono 12 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.