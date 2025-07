video suggerito

Cos’è Novo Nordisk, la multinazionale farmaceutica che può portare 1500 posti di lavoro nel Lazio Il presidente del Lazio, Francesco Rocca, nominato commissario straordinario in merito all’investimento da 2 miliardi di euro che la multinazionale farmaceutica Novo Nordisk farà nei prossimi anni ad Anagni, provincia di Frosinone. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Enrico Tata

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'azienda farmaceutica Novo Nordisk investirà 2 miliardi di euro tra il 2025 e il 2029 nell'ampliamento dello stabilimento ex-Catalent di Anagni (acquisito nel 2024), provincia di Frosinone. La produzione nel sito ampliato comincerà tra fine 2026 e inizio 2027, con completamento previsto entro il 2029. La notizia di oggi è la nomina del presidente del Lazio, Francesco Rocca, a commissario straordinario per garantire lo svolgimento in tempi rapidi delle procedure.

Cos'è Novo Nordisk e di cosa si occupa

Novo Nordisk è un'azienda farmaceutica danese ed è leader mondiale nella cura del diabete. È stata fondata nel 1923, ha sede a Bagsværd, vicino a Copenaghen, e opera in oltre 80 paesi. Sviluppa e produce principalmente insulina e altri farmaci ormonali, ma è attiva anche nei settori dell'obesità e delle malattie rare.

Tra i farmaci più importanti prodotti da questa azienda ci sono l'Ozempic, farmaco per il trattamento del diabete di tipo 2, Wegovy, per l’obesità, NovoRapid, insulina ad azione rapida usata nel diabete mellito, Levemir, un'insulina basale a lunga durata e la Norditropin, un'ormone della crescita umano.

Cosa farà Novo Nordisk nel Lazio ad Anagni, previsti 1500 dipendenti

L’investimento rientra in un progetto di internazionalizzazione dell’hub farmaceutico laziale. Nello specifico ad Anagni verranno effettuate 800 nuove assunzioni, facendo salire il totale dei lavoratori locali a circa 1.500 addetti. Il sito sarà operativo tra la fine del 2026 e il 2027, con completamento previsto entro il 2029.

L'impianto di Anagni – spiega la Regione Lazio – si affiancherà ai siti produttivi di Bloomington (Usa) e Bruxelles (Belgio), e diventerà quindi uno dei tre hub globali di Novo Nordisk.

Rocca: "Investimento Novo Nordkisk è un test di credibilità"

"La scelta di Novo Nordisk è un test di credibilità fondamentale perché ci sono altre aziende che ci guardano. Ringrazio il Governo e il ministro Urso per il mandato. C'è un numero importante di enti e istituzioni coinvolti a vario titolo, importanti saranno le tempistiche e che non si rimanga ostaggio della burocrazia che spesso attanaglia le grandi opere in Italia", ha spiegato il presidente del Lazio, Francesco Rocca.

L'investimento, spiega la Regione Lazio in un nota, rappresenta "un riconoscimento concreto del ruolo del Lazio come polo di eccellenza nelle nuove tecnologie, nella ricerca, nell'innovazione, nel biotech; il tutto in un'ottica di sostenibilità ambientale", rendendo la regione "sempre più attrattiva per gli investimenti delle grandi realtà internazionali e contribuendo allo sviluppo economico e occupazionale del territorio".