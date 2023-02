Cosa fare il 14 febbraio per San Valentino a Roma: 5 idee per la festa degli innamorati Trascorrere San Valentino a Roma e nel Lazio: ecco a quali eventi partecipare e cosa fare nella giornata degli innamorati, il 14 febbraio 2023.

A cura di Beatrice Tominic

Il giorno più romantico dell'anno è arrivato: oggi si celebra san Valentino e tutte le coppie di innamorati sono pronte a festeggiare il loro amore. Per farlo, nonostante quest'anno cada in un giorno infrasettimanale, di martedì, sono stati organizzati molti eventi nella capitale e nelle zone limitrofe.

E per chi preferisce restare in coppia senza prendere parte agli eventi, l'alternativa è quella di passeggiare, approfittando della splendida giornata di sole e godendosi ciò che la città di più bello ha da offrire, guardando un tramonto da un belvedere o andando alla scoperta dei luoghi più romantici di Roma. Fra questi, è possibile scoprire alcuni degli angoli più nascosti e meno conosciuti per celebrare l'amore, come la Fontanella degli Innamorati, famosa perché dona alle coppie "amore eterno".

E per chi è legato alla capitale anche dalla fede calcistica, l'As Roma offre i biglietti gratis per l'Olimpico a fronte della donazione del sangue in piazza Damiano Sauli, dalle 8 alle 12.

San Valentino al Castello di Santa Severa

Oltre alle bellezze della capitale, a pochi passi dalla città, il Castello di Santa Severa, sul litorale a nord di Roma, ha organizzato un'esperienza indimenticabile dedicata a tutte le coppie in occasione della giornata di San Valentino. A circa una sessantina di chilometri da Roma, all'interno della splendida cornice del Castello che si affaccia sul mare, è possibile vivere un'esperienza romantica senza precedenti.

Oltre al soggiorno in una delle camere dell’Ostello, tutte con bagno privato e travi sul soffitto, con la promozione di San Valentino è previsto il biglietto di ingresso per due ai Musei, per una visita dalle ore 9 alle ore 16 e un apericena con tre menu di degustazione a partire dalle ore 17. Compresi nell'offerta, con l'aperitivo, primi e secondi realizzati utilizzando prodotti del Lazio e vini delle cantine di Etruria, tutto servito con intrattenimento musicale a cura di Etica food nella suggestiva sala del Nostromo con vista sul mare.

Passeggiata in via Veneto e cena all'Hard Rock

Per chi preferisce una cena fuori, con un romantico sottofondo musicale, l'appuntamento è alle 21 in via Veneto, dove si trova l'Hard Rock Cafè che, per la festa degli innamorati, ha organizzato un pacchetto completo con cena e esibizione live della tribute band dei Coldplay. Si può scendere fra due menu, uno da 40 euro con cibo e bevanda soda e uno a cui si aggiunge anche il cocktail, da 55 euro da mangiare sotto alla luce al led "Love all, serve all" cioè "Ama tutti, servi tutti", che è il motto del locale.

Foto dalla pagina Facebook "Hard Rock Cafè Roma"

Un romantico San Valentino all'hotel Hassler Roma

Per chi attende tutto l'anno questo giorno e sogna un'esperienza luxury, l'Hotel Hassler, simbolo di ospitalità romana, mette a disposizione un pacchetto di due notti in una delle camere della struttura, con prima colazione servita in camera ogni giorno; un bouquet di fiori, fragole ricoperte di cioccolato e Champagne in camera all’arrivo e una romantica cena per due nel ristorante stellato Imàgo, con vista sulla città. Il prezzo varia in base al tipo di camera scelta: 1.335 per il pacchetto completo nella camera Doppia Deluxe e 1.535 per quello nella Doppia Grand Deluxe.

San Valentino all’hotel Hassler, con vista sulla capitale.

Una serata a teatro: il debutto sui palchi romani

Sono tre i debutti in teatro questa sera. Dal 14 al 19 febbraio va in scena al teatro Quirino di Roma, ad un passo da via del Corso, Come tu mi vuoi, capolavoro della maturità di Luigi Pirandello. Al Teatro Sala Umberto, dietro piazza San Silvestro, invece, salgono sul palcoscenico Enzo Iacchetti e Vittoria Belvedere con Bloccati dalla neve, ospitato fino al 16 di febbraio, al costo di 25 euro a biglietto.

L'ultimo debutto, infine, riguarda Tutti parlano di Jamie il musical, ospitato da oggi fino al 7 maggio, al Teatro Brancaccio: si tratta dell'edizione italiana di Everybody’s talking about Jamie. Per assistere allo spettacolo il costo dei biglietti è a partire da 21 euro.

Mostre a Roma a San Valentino

Sono due gli appuntamenti immancabili per passare un San Valentino all'insegna della cultura nella capitale. Il primo è MeruLove, ospitato a Palazzo Merulana: l'evento è giunto alla sua seconda e rappresenta un'occasione speciale con tante esibizioni di artisti, musicisti, attori e attrici. Gli appuntamenti dedicati a musica, teatro e letteratura sul tema dell'amore e dei sentimenti si susseguono fino a sabato 25 febbraio.

Eventi in tema anche alla Galleria Borghese dove, fino a domenica, è ospitato il ciclo di iniziative su La dea dell’Amore: i mille volti di Venere, tutti i giorni dalle ore 16 alle ore 19 con approfondimenti tematici su Venere, dea dell’amore, della bellezza e della fertilità naturale. Per l'occasione il museo invita tutti i visitatori e le visitatrici a partecipare al social contest Scatta l'amore in Galleria!.

Per chi, oltre alla visita al museo, vuole regalare l'arte, la Galleria Borghese mette a disposizione l'acquisto di una membership card per due persone You and me: pagando 90 euro, è possibile prenotare un ingresso al giorno per un interno anno, partecipare alle mostre in anteprima e approfittare di ulteriori benefici, dalla scontistica alla newsletter dedicata.