Previsioni meteo Roma e Lazio 14 febbraio: a San Valentino sole e un anticipo di primavera Cielo sereno e sole, temperature fino a massime di 14 gradi sono le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per martedì 14 febbraio, festa di San Valentino.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per oggi, martedì 14 febbraio, registrano cielo sereno e temperature fino a massime di 14 gradi. La nuova settimana inizia con l'arrivo dell'anticiclone africano, che segnerà una svolta, seppur temporanea, dal punto di vista delle temperature. Quella di San Valentino si preannuncia una giornata all'insegna del bel tempo e dei valori miti, un anticipo di primavera. Un'occasione da non perdere per gli innamorati, che possono concedersi qualche ora all'aria aperta per una passeggiata al mare, per una gita fuori porta o alla scoperta della città.

Le previsioni del meteo a Roma per oggi, martedì 14 febbraio

Oggi, martedì 14 febbraio, le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio registrano tempo bello. Nel dettaglio sulla Capitale il cielo è sereno di notte e soleggiato per l'intero arco della giornata. Lievi annuvolamenti si attendono per la sera. Le temperature in città oscilleranno tra minime di 6 e massime di 14 gradi, le precipitazioni sono assenti e il vento soffia moderato. Tempo bello anche sul resto del territorio del Lazio, con il sole che brilla su tutti i capoluoghi di provincia. Le città più fredde, anche se meno rispetto ai giorni scorsi, sono Rieti e Viterbo, dove le minime scendono fino a -1, mentre a Frosinone si attesatano sullo zero di notte o al mattino presto.

Le previsioni del meteo a Roma per sabato 18 e domenica 19 febbraio

Nel weekend le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio registrano un peggioramento del quadro meterologico, rispetto alla prima parte della settimana. Sono previste deboli piogge al momento solo nella giornata di sabato, tuttavia il cielo sarà coperto per l'intero fine settimana. Sabato 18 febbraio sulla Capitale il cielo sarà coperto di notte e al mattino, con nubi sparse nel corso del pomeriggio e di sera. Le temperature si manterranno piuttosto alte per la media stagionale, oscilleranno tra minime di 11 e massime di 13 gradi. Nubi sparse sul resto dei capoluoghi del Lazio, minime al di sopra dello zero. Domenica 19 febbraio sulla Capitale il cielo sarà coperto e le temperature oscilleranno tra gli 11 e i 14 gradi. Le precipitazioni saranno assenti e il vento soffierà moderato. Nubi sparse o cielo coperto anche sul resto dei capoluoghi di provincia del Lazio, minime ancora al di sopra dello zero.