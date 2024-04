video suggerito

Previsioni meteo a Roma e nel Lazio lunedì 29 aprile 2024: sole e temperature in aumento Nuvole la mattina e cielo limpido con il sole a partire dalla tarda mattinata di questo ultimo lunedì del mese a Roma e nel Lazio: ecco le previsioni meteo per il 29 aprile.

A cura di Beatrice Tominic

Getty Images

Cielo sereno e sole, con le temperature in aumento a Roma e nelle province del Lazio. Che sia tornata la primavera? Questo è quanto lasciano immaginare le previsioni meteo a Roma e nel Lazio di oggi, lunedì 29 aprile 2024. Il termometro oscilla fra i 9 e i 27 gradi, attesi nel primo caso a Rieti e nel secondo nel Frusinate.

Che tempo fa oggi a Roma

Dopo una mattina di cielo nuvoloso e scuro, arriva il sole che resta per l'intera giornata. Cielo splendente e limpido con sole fino al tardo pomeriggio oggi, sulla capitale. Temporali in arrivo, però, nella giornata di mercoledì, primo maggio, secondo il Meteo.it. Le temperature, in aumento, sono tornate quelle primaverili: il termometro oscilla fra i 14 e i 23 gradi centigradi.

Previsioni meteo nelle province del Lazio

Come anticipato, quella di Rieti resta la provincia con la temperatura minima più bassa. Nel Reatino, ai piedi degli Appennini, il termometro oscilla fra i 9 gradi di temperatura minima e i 25 di massima, attesi nella fase centrale della giornata. Allontanata qualche nuvola della mattina, anche qui il sole la fa da padrone per l'intera giornata, l'ultimo lunedì di aprile. Un grado in più per Viterbo, dove sono attese temperature comprese fra i 10 e i 26 gradi. Dopo qualche nuvola, a metà della tarda mattinata, arriva anche in Tuscia il sole. Pioggia, anche in questo caso, a partire da mercoledì fino alla fine della settimana.

Sole anche nelle province a sud del Lazio: nuvole al mattino e cielo limpido dalla seconda metà della mattinata. Questo è quanto prevede il meteo anche per Latina e Frosinone. Nel capoluogo pontino il termometro oscilla fra i 12 e i 26 gradi. Nel Frusinate, invece, fra gli 11 e i 27 gradi, che rappresenta anche la massima della regione.