La leggenda della Fontanella degli Innamorati a Roma con l’acqua che “dona” amore eterno A destra della Fontana di Trevi c’è la Fontanella degli Innamorati. Secondo la leggenda le coppie che bevono la sua acqua restano unite e fedeli per sempre.

A cura di Alessia Rabbai

La Fontanella degli Innamorati

La Fontana degli Innamorati è uno dei luoghi più romantici di Roma, una delle tappe irrinunciabili delle coppie durante le passeggiate in centro nel giorno di San Valentino. La vasca in travertino si trova esattamente sul lato destro esterno della Fontana di Trevi, scavata in una nicchia. Si tratta di una vaschetta rettangolare, dotata di due piccole cannelle, dalle quale sgorgano getti che s'incrociano. Quella che fuoriesce proviene dall'acquedotto dell'Acqua Vergine. Secondo la leggenda le coppie che bevono da questa fontana restano innamorate, unite e fedeli per tutta la vita. Una storia conosciuta dai romani, ma anche da tanti turisti che ogni 14 febbraio ma non solo, la raggiungono per scattarsi delle foto e per bere la sua acqua, con la speranza che il legame con il proprio parter o la propria partner possa davvero durare per sempre.

La leggenda della Fontanella degli Innamorati

Quello di Roma con l'acqua è un legame fortissimo, che risale alle origini della sua fondazione. Importante fonte di aggregazione sociale, nell'antichità è stata definita ‘Regina Acquarum'. Roma è famosa in tutto il mondo per le sue fontane monumentali, fontanelle, nasoni e acquedotti. All'origine della leggenda della Fontanella degli Innamorati c'è un rito che veniva fatto in passato dalle coppie degli innamorati, il cui ragazzo si sarebbe dovuto allontanare per qualche tempo dalla città e dunque anche dalla sua dolce metà. I motivi erano i più disparati, tra questi il servizio militare. La leggenda vuole che la ragazza desse da bere al fidanzato acqua della fontanella con un bicchiere che poi rompeva: un gesto attraverso il quale si credeva che l'uomo rimanesse per sempre legato alla propria donna. E a distanza di tempo le coppie, ripercorrendo i passi della leggenda, continuano a bere dalla fontanella.

Dove si trova la Fontanella degli Innamorati

La Fontanella degli Innamorati si trova nel centro storico di Roma, in Piazza di Trevi. Per raggiungerla basta fare una passeggiata lungo via del Corso, facendo una piccola deviazione verso la Fontana di Trevi. Con i mezzi pubblici è possibile raggiungerla con la metropolitana linea A, scendendo alle fermate Spagna o Flaminio, oppure con la linea B, scendendo alla fermata Colosseo.