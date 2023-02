A San Valentino l’As Roma invita a donare il sangue e offre biglietti gratis per l’Olimpico L’As Roma a San Valentino invita i tifosi giallorossi a donare il sangue in piazza Damiano Sauli, dalle 8 alle 12, come gesto d’amore per festeggiare il 14 febbraio. In cambio biglietti gratis per lo Stadio Olimpico.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Donare il sangue a San Valentino come gesto d'amore per festeggiare la festa degli innamorati. È l'iniziativa dell'As Roma e della fondazione Roma Cares, in collaborazione Croce Rossa Italiana, Comitato Area Metropolitana di Roma Capitale e con l'VIII Municipio. I calciatori giallorossi e tutta la società sportiva invitano i tifosi a compiere un atto d'amore, che può veramente salvare una vita e a donare. In cambio come ricompensa riceveranno un biglietto gratis per lo Stadio Olimpico.

Come donare il sangue e ricevere il biglietto gratis per lo Stadio Olimpico

Per ricevere un biglietto gratis per lo Stadio Olimpico basta donare il sangue a San Valentino. L'iniziativa è infatti valida martedì 14 febbraio dalle ore 8 alle 12, ma oltre a questa singola giornata è importante andare a donare il sangue tutto l'anno. L'occasione costituisce un incentivo, ma si può donare il sangue su tutto il territorio nazionale, seguendo orari e indicazioni delle varie strutture sanitarie. Per quanto riguarda la donazione per l'iniziativa As Roma i tifosi dal ‘sangue giallorosso', possono recarsi a Piazza Damiano Sauli in zona Garbatella, dove sarà disposta un'autoemoteca, ossia un'unità mobile con il personale sanitario a bordo della quale attendendo il proprio turno sarà possibile fare la donazione. Una volta fatto riceveranno il ticket omaggio, con il quale potranno entrare gratis ad una delle prossime partite in cui la propria squadra del cuore giocherà in casa. I donatori riceveranno inoltre la colazione gratis e gadget, come ricordo della giornata.

All’iniziativa verranno coinvolti ragazzi adulti, le associazioni sportive dilettantistiche, le scuole, le parrocchie, le case famiglia e i Roma Club della città. Oltre a Roma l'inizativa di donazione del sangue si svolgerà anche in altre città italiane, come Alghero, Ravenna, Rimini, Forlì, Matera, Trani, Pistoia, Caprarola, Napoli, Caserta, Battipaglia e Bergamo e nel resto del Mondo, a New York, Madrid, Lussemburgo, Norvegia, Malta e Belgio.