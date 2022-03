Cosa fare con i bambini a Roma per la Festa del papà 2022, 5 eventi da non perdere Domani, sabato 19 marzo 2022, è la Festa del Papà. Per l’occasione, nella città di Roma, sono stati organizzati molti eventi dedicati a grandi e piccini: ecco gli appuntamenti da non perdere.

A cura di Beatrice Tominic

Domani, sabato 19 marzo, è la festa del papà. Approfittando del weekend, le famiglie possono festeggiare i propri papà partecipando a numerosi eventi organizzati nella città di Roma e nelle zone limitrofe. Gli eventi in programma sono davvero moltissimi e per tutti i gusti: oltre al Mercatino Giapponese ospitato all'Ippodromo delle Capannelle, ci sono molti altri eventi ai bambini e le bambine che vogliono passare una giornata con il proprio papà, mentre altri riguardano anche i figli e le figlie più grandi che possono approfittare di questa giornata per stare di più con i propri genitori.

Cinecittà World: tutti gli eventi in programma per la festa del papà

Il primo evento che proponiamo è quello ospitato a Cinecittà World, il parco divertimenti che si trova verso Castel Romano e che, proprio nella giornata di sabato 19 marzo, inaugura la nuova stagione. Qui la giornata evento in inizia alle ore 11 con l'Opening Party e tanti personaggi e supereroi del cinema. Oltre alle esibizioni per le selezioni del Cast Artistico che si svolgo a Cinecittà Street, in entrambi i giorni sono previsti il Far West Show alle ore 12, lo spettacolo Jurassic World alle 12.30 e alle 15.30, mentre alle ore 13 e alle 16 l'Arena Stunt ospita lo spettacolo tributo a Fast & Furious intitolato Motori… Ciak, Azione!, per poi concludere, alle 13.30 e alle 14.30 con quello sui Transformers e alle 15 con Viva l'Italia, ospitato al Teatro Uno.

Per tutto il weekend, inoltre, a partire dalle 11.30 fino alle 13, si può visitare il anteprima il set di Italia’s Got Talent e il palco che ospiterà la finalissima (con ingresso dall'Area Spaceland): i primi 500 ospiti ricevono un coupon per l'estrazione dei biglietti omaggio per partecipare come pubblico alla finalissima dello show.

Orari: dalle 11 alle 18

dalle 11 alle 18 Dove: via Irina Alberti (a circa dieci minuti dal Grande Raccordo Anulare, uscita 26)

via Irina Alberti (a circa dieci minuti dal Grande Raccordo Anulare, uscita 26) Biglietti: Per una giornata intera il costo del biglietto è di 29 euro, scontato a 27 se si acquista online, per i bambini invece è di 24 euro alla cassa, 22 online, ma esistono anche altre opzioni, come il solo ingresso pomeridiano o i pacchetti famiglia, tutte indicate sul sito ufficiale.

La partita di calcio con papà allo ZooMarine

Anche lo ZooMarine, il parco acquatico che si trova a Torvaianica, sul litorale a sud di Rom, ha organizzato un evento particolare per la giornata dedicata al papà. In occasione della Festa del Papà, infatti, ha lanciato l'iniziativa Fai un gol con papà contro il bullismo, il primo torneo di calcio balilla dedicato ai papà e ai nonni che, come ricorda lo stesso parco sul sito ufficiale, a loro volta sono papà.

Foto dalla pagina Facebook "Zoomarine"

Lo scopo è far fare squadra ai padri e ai figli, per trovare complicità sul campo e passare una giornata insieme in armonia. Per l'iniziativa, inoltre, sono presenti anche alcune associazioni contro il bullismo.

Orari: dalle ore 10 alle 17

dalle ore 10 alle 17 Dove: via dei Romagnoli, Pomezia

via dei Romagnoli, Pomezia Biglietti: Da listino, il prezzo dei biglietti è di 34 euro per adulti, mentre il ridotto è di 28 euro da 100 a 130 cm e over 65. Si può procedere all'acquisto anche online, dal sito ufficiale, scegliendo, in alto a destra, quale opzione acquistare (biglietto giornaliero, biglietto serale, pacchetti famiglia e altri).

La Casa delle Farfalle riapre il 19 marzo

Per passare la giornata della Festa del Papà, un'altra alternativa è raggiungere la Casa delle Farfalle: la riapertura, infatti, è prevista per sabato 19 marzo. La Casa delle Farfalle si trova nel quadrante est di Roma e si presenta come un vero e proprio giardino magico in cui, fra le piante e i fiori tropicale, le farfalle si muovono libere.

Dalla pagina Facebook "La Casa delle Farfalle Roma"

Sul luogo grandi e piccini possono scoprire il ciclo di vita della farfalla e, i più fortunati, possono assistere in tempo reale alla nascita dell'animale, appena uscito dalla crisalide. Le farfalle che sono ospitate nella Casa e che gli ospiti possono incontrare nel corso della loro visita, provengono da allevamenti distribuiti in vari Paesi tropicali: quella in foto, ad esempio, arriva dalla Malesia.

Orari: nei giorni festivi, compresi sabato e domenica, è aperto dalle 9 alle 19, mentre gli altri giorni, da lunedì a venerdì, dalle 9 alle 13 e poi dall 15 alle 19

nei giorni festivi, compresi sabato e domenica, è aperto dalle 9 alle 19, mentre gli altri giorni, da lunedì a venerdì, dalle 9 alle 13 e poi dall 15 alle 19 Dove: via Labico 140

via Labico 140 Biglietti: I biglietti si possono acquistare online, saltando la fila alla cassa. Il prezzo è di 8 euro per gli adulti, mentre il ridotto è venduto al prezzo di 5 euro ed è per bambini dai 3 ai 12 anni.

Il weekend della Festa del Papà al Mercatino Hippie

Questo weekend torna anche il Mercato Hippie ospitato a Largo Libia con tante novità e un programma ricco di eventi dedicati a grandi e piccini. La giornata di sabato 19, ad esempio, prevede un workshop sulla simbologia astrologica, il bagno del gongo nell'area olistica e una conferenza esperienziale, mentre in quella di domenica 20 sono state organizzate classi di Hatha Yoga, Yoga Dance Art, Azul Conscious Movement e sulla respirazione Alchemica, il workshop interattivo di Numerologia Egizia e lo spettacolo di danza, fino alla presentazione di un libro.

Foto dalla pagina Facebook "Hippy Market"

In entrambi i giorni, per i più piccoli, oltre alle giostre e al truccabimbi, sono previsti lo spettacolo di burattini e una caccia al tesoro con ricchissimi premi a cui si aggiungono i numerosi laboratori per creare quadretti creativi e coroncine floreali, origami, acchiappasogni, disegni e la letterina per la Festa del Papà.

Dove: Parco Libia in Largo Fausta Labia

Il weekend della Festa del Papà all'Hard Rock Cafè

Per i più grandi, anche l'Hard Rock Cafè ha organizzato un'iniziativa speciale in occasione della Festa del Papà, attiva da giovedì 17 a domenica 20 marzo. In questi giorni, infatti, il locale ha creato appositamente un cocktail, chiamato Smoked Old Fashion,: chiunque lo provi, acquistando anche un Messi Burger con una porzione di patatine fritte, riceve una birra in omaggio.

Orari: dalle ore 12 all'1

Dove: via Vittorio Veneto