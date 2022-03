Mercatino giapponese all’Ippodromo delle Capannelle a Roma, il programma del 19 e 20 marzo 2022 Nel weekend di sabato 19 e domenica 20 marzo l’Ippodromo delle Capannelle ospita il Mercatino Giapponese con ingresso a offerta libera e tante novità.

Viene ospitato questo weekend, sabato 19 e domenica 20 marzo, negli spazi industriali dell'Ippodromo delle Capannelle, al civico 245 di via Appia Nuova, il Mercatino Giapponese.

Con questo weekend viene inaugurata la nuova stagione del Mercatino Giapponese con i primi due Japan Days ricchi di contenuti e novità. Per entrare e tuffarsi nel mondo orientale, nella cultura dei bonsai e delle anime, non occorrono biglietti: l'ingresso, infatti, è ad offerta libera e non è necessario prenotare.

Come viene specificato nella pagina dell'evento, però, per partecipare a queste due giornate, che iniziano alle ore 10 e si concludono alle 19.30, bisogna essere muniti di Green Pass e rispettare le normative vigenti in materia di Covid-19, nonostante tutta la manifestazione si svolga all'aperto.

Il programma dei Japan Days 2022 a Roma il 19 e 20 marzo 2022

Non solo mercato ma una esperienza a 360 gradi sul mondo del Giappone: così si presenta sul sito ufficiale il Mercatino Giapponese che, anche quest'anno, offre uno sguardo sull'intera cultura nipponica.

All'interno dell'Ippodromo delle Capannelle, infatti, il mercatino ospita una selezione panoramica sulla cultura giapponese. In particolare gli espositori presenti appartengono ad attività di artigianato originale giapponese; handmade e designer di ispirazione; kimono, tradizionale indumento giapponese; kokeshi doll, le bambole tipiche; fimo e kawaii; comics e game; bonsai; le piante di arredo dette kokedama; raku, la tecnica per le ciotole dedicate alla cerimonia del tè; illustrazioni e ritratti; manga, retrogame e console; bandai e giochi di ruolo.

Alle bancarelle del Mercatino Giapponese, però, si aggiungono anche le dimostrazioni di Arti Marziali e gli spettacoli: nella giornata di sabato 19 marzo alle ore 15 è attesa la Dimostrazione Bonsai di Riccardo Spadaro, Creare un Bonsai partendo da una pianta da giardino, mentre, nel giorno successivo, domenica 20 alle 14, la Dimostrazione di Ikebana di Reika Ikebana sull'arte giapponese della composizione floreale.

Questi due spettacoli introducono i rispettivi due workshop: il primo spiega come trasformare una pianta da giardino in un bonsai e il secondo come realizzare composizioni floreali. Le altre attività per questi due giorni sono fra le più disparate: dal Kokedama Lab al corso di Shodo, la calligrafia giapponese, fino ad arrivare a quello sul Sumi- e, cioè la pittura zen e alla sake class con degustazione. Per grandi e piccini, inoltre, si aggiunge il workshop di Quilling e tanti altri laboratori come quello di disegno creativo sulle t-shirt, il microlab di cucito creativo per costruire la propria "pupazza kawaii", quello di tavolette Kapla e il Kingyo Sukui (il gioco della pesca nell'acqua di oggetti), oltre alle attività del truccabimbi e alla lettura dei libri per l'infanzia.

E per una pausa mangereccia nel corso della giornata, è stata creata anche una food area in cui si può trovare sushi, bubble tea, Japanese street food, ramen e onigiri e un minimarket. Per i più stanchi, infine, anche un'area wellness.