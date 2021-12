Cosa fare con i bambini a Roma per Capodanno 2022, 5 eventi da non perdere Per Capodanno 2022 a Roma sono in programma diversi eventi per chi vuole trascorrere l’ultimo dell’anno in famiglia. Non solo Veglioni, ma anche attività per i bambini per il 1 gennaio.

A cura di Alessia Rabbai

Capodanno 2022 a Roma è ricco di eventi in programma per chi vuole trascorrere l'ultimo dell'anno in famiglia. Non solo cenone della vigilia, ma anche attrazioni e attività per i bambini per il 1 gennaio, partendo dalle passeggiate tra i mercatini di Natale ancora allestiti in città, visitando Villaggi di Natale o pattinando sul ghiaccio. Insomma nonostante le nuove restrizioni per il contenimento della diffusione del Covid-19 che vietano feste in piazza, concerti e notti in discoteca e hanno reso obbligatorio l'uso della mascherina anche all'aperto, il Capodanno è ancora salvo, soprattutto per i bambini. Ecco un elenco con cinque eventi da non perdere a Roma.

Capodanno a Cinecittà World

Capodanno a Cinecittà World ha tanti eventi in programma dalle ore 18 con diciotto attrazioni garantite fino alle 2 di notte e adatte ai bambini più piccoli, tra cui Giocarena, il Playground al coperto, Il Regno del Ghiaccio per vivere un Capodanno sulla neve, Polvere di Stelle – il Villaggio delle luminarie, una camminata tra luci d'autore. Oltre alle attrazioni ci sono le bancarelle del Mercato di Natale e la Casa di Babbo Natale.

Prezzo: ingresso al parco 40 euro

Dove: via Irina Alberti

Villaggio delle Meraviglie al Castello di Santa Severa

Il Castello di Santa Severa è pronto ad ospitarvi nel Villaggio delle Meraviglie allestito in occasione delle festività natalizie e dei festeggiamenti del nuovo anno. A Capodanno è aperto dalle ore 14.30 alle 19.30. Tra le attività dedicate ai bambini ci sono pattinare sulla pista di ghiaccio, visitare i mercatini di Natale, la Casa di Babbo Natale, della Befana e la foresta incantata, partecipare a tante attività e spettacoli e molto altro.

Prezzo: Intero 12 euro (da 13 anni in su), ridotto 5 euro (da 6 a 12 anni), da 0 a 5 anni gratis. Per la pista di ghiaccio: 5 euro per 30 minuti, 8 euro per 60 minuti.

Dove: SS1 Via Aurelia, chilometro 52,600.

Luneur Park

Capodanno al Luneur è all'insegna del divertimento. Il parco attrazioni ospita gioste adatte anche per i più piccini e suddivise per altezza del singolo bambino, dai 70 ai 130 centimetri. Fino al 9 gennaio è possibile vivere la magia del Natale nel Giardino delle Meraviglie di Roma, un mondo incantato con installazioni luminose, luci sfavillanti, creature divertenti come Pepe, l’omino di Pan di Zenzero, Igloo, il grande orso polare, folletti che ti coinvolgeranno in divertenti spettacoli. L'orario di apertura a Capodanno è dalle ore 10 alle 18.

Prezzo: Ingresso gratuito al parco fino al 9 gennaio; biglietto Giostre illimitate: 20 euri per utenti registrati online, 23 euro per acquisti in cassa.



Dove: via delle Tre Fontane, 100



Veglioni di Capodanno 2022 a Roma per bambini

Per quanto riguarda i Veglioni di Capodanno a Roma adatti ai bambini tra gli altri allestiti in numerosi ristoranti e hotel della Capitale ad esempio c'è quello di Cinecittà World con otto diverse cene a tema, con prezzi da 80 a 140 euro (compreso l'ingresso nel parco e le attrazioni): Saloon, Cenone Spettacolo Teatro1, Cenone Spettacolo Charleston Club, o all'aperto come la Cena Sotto le Stelle.

Presepe e albero di Natale a Piazza San Pietro

Visitare i presepi durante le festività natalizie per gli appassionati è una tradizione irrinunciabile e un'attività perfetta da fare insieme ai bambini. A Piazza San Pietro lo scenario è unico e si può amminare l'abete, il presepe e la mostra dei 100 presepi allestita sotto al colonnato del Bernini. La mostra visitabile dalle ore 10 alle 19 fino al 9 gennaio 2022 ospita 126 presepi realizzati da artigiani e artigiane provenienti da tutto il Mondo.

Dove: colonnato di piazza San Pietro

Costi: ingresso gratuito