È in arrivo un altro weekend ricco di eventi estivi a Roma dedicati a tutti, grandi e piccoli. Come lo scorso fine settimana, ci sarà l'immancabile appuntamento domenicale al Football Village di Piazza del Popolo, il villaggio a ingresso gratuito (con prenotazione obbligatoria) dedicato agli Europei di Calcio Uefa Euro 2020, preceduto dalla proiezione della partita Italia – Austria, in programma sabato alle ore 21 al ‘Wembley' di Londra. Dai festival musicali ai spettacoli circensi, dalle proiezioni sotto le stelle, alle degustazioni al chiaro di luna, la Capitale si animerà con rassegne di ogni genere. Ecco di seguito alcune idee che abbiamo selezionato su cosa fare a Roma sabato 26 e domenica 27 giugno.

Anomalie 2021

Torna la quindicesima edizione di Anomalie, evento che illumina le periferie di Roma con equilibrismi, danze aeree, clownerie, giocoleria, ma anche teatro sperimentale, opere multimediali ed improvvisazioni musicali. Oltre sessanta artisti si esibiranno ogni giorno a partire dalle ore 18, dal 25 giugno all'11 luglio, al parco delle Canapiglie. Il progetto, promosso da Roma Culture, rientra nel programma ‘Estate Romana', curato dal Dipartimento Attività Culturali ed è realizzato in collaborazione con SIAE. Sabato 26 giugno, alle ore 18, Daniele Pinzi allestirà un laboratorio ‘spettacolare' e alle ore 21 si esibirà in ‘Zeppanic Show'. Domenica 27 giugno, alle ore 18, ci sarà lo spettacolo ‘Di Palo in Frasca' del Duo Flosh, mentre alle ore 21 è in programma un collettivo guidato da Mauro Verrone (jazz, sax), intitolato ‘Improvvisazioni in jazz'.

Cinema in piazza

In arrivo nel fine settimana, due appuntamenti con Cinema in piazza, la rassegna di proiezioni sotto le stelle organizzata dall'associazione Piccolo America di Roma. Sabato, arriva nell'arena di Piazza San Cosimato la toccante e colorata magia messicana di “Coco” (2017, 105 min), film d'animazione Pixar che narra la straordinaria avventura di Miguel e del suo sogno di diventare un grande musicista. Alla Cervelletta, alle ore 21, verranno proiettati gli ottavi di finale degli Europei di calcio. Monte Ciocci invece ospita la proiezione di “Human Nature” di Michel Gondry (2001, 96 min). Domenica, a Trastevere il cast e la troupe presentano “Saturno Contro” di Ferzan Ozpetek (2007, 110 min), in collaborazione con CSC – Cineteca Nazionale. A Tor Sapienza arriva il terzo capitolo della saga “Harry Potter e il prigioniero di Azkaban” di Alfonso Cuarón (2004, 142 min) e a Valle Aurelia invece è la volta di “Ti ricordi di Dolly Bell?” di Emir Kusturica (1981, 110 min), pellicola vincitrice del Leone d’Oro per la miglior Opera Prima alla Mostra del Cinema di Venezia, ambientata a Sarajevo e che porta su schermo lo scontro familiare e sociale tra nuova e vecchia generazione. Prenotazione obbligatoria sul sito ‘prenotaunposto.it'.

Estate al Maxxi 2021

Nell'ambito del programma estivo al Museo Maxxi di Roma, sabato 26 giugno alle ore 11, il conduttore di Eta Beta su Rai Radio 1 Massimo Cerofolini intervista esperti della rivoluzione digitale per raccontare come start-up e ingegno creativo cambiano le abitudini delle persone: pubblica amministrazione, assistenza, salute, scuola, turismo, cibo, cultura, informazione, e-commerce. In diretta dalla hall del Museo si terrà il dialogo sull'intelligenza artificiale con Padre Paolo Benanti autore di “La grande invenzione. Il linguaggio come tecnologia, dalle pitture rupestri al GPT-3” e con Prisca Cupellini, responsabile alla comunicazione della Fondazione MAXXI, con un intervento di Massimo Chiriatti, divulgatore digitale. A seguire ci sarà un dibattito aperto al pubblico sui temi affrontati. L'ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria tramite il form sul sito maxxi.art.

‘Si può fare', il festival musicale all'Auditorium Parco della Musica

In Cavea all'Auditorium Parco della Musica arriva Mecna, con un concerto che si terrà sabato 26 giugno alle ore 21. L'evento rientra nel festival musicale ‘Si può fare', una rassegna di concerti e spettacoli in programma fino a martedì 28 settembre. Domenica 27 giugno, salirà sul palco il gruppo itinerante delirante folk-rock romano ‘L'Orchestraccia', composta da Marco Conidi, Giorgio Caputo, Luca Angeletti, Guglielmo Poggi, Salvatore Romano, Gianfranco Mauto , Alessandro Vece, Alessio Guzzon, Claudio Mosconi, Fabrizio Fatepietro e Angelo Capozzi. I biglietti degli eventi sono disponibili sulla piattaforma TicketOne.

Roma Hortus Vini 2021 all'Orto Botanico

Degustazione guidata sotto le stelle con Roma Hortus Vini 2021, l'evento che festeggia il compleanno del progetto ‘Vigneto Italia', realizzato da Luca Maroni, analista sensoriale di fama internazionale e scrittore, insieme a Museo Orto Botanico – Sapienza Università di Roma, e Francesca Romana Maroni, in partnership con Vivai Cooperativi Rauscedo. Tre giorni (25, 26 e 27 giugno), alla scoperta delle oltre 150 varietà di vitigni autoctoni provenienti da tutte le Regioni d'Italia, conservate all'interno dell'Orto Botanico a Trastevere. Performance artistiche e musicali accompagneranno le degustazioni libere dei vini monovitigno prodotti da una selezione delle migliori cantine italiane. Ulteriori informazioni sul programma dettagliato e l'acquisto dei biglietti sono disponibili sul sito dell'evento.

Roma Culture per EURO 2020

Continua la programmazione del Football Village di Piazza del Popolo, realizzato in occasione degli Europei di calcio 2021. I due maxi-schermi proietteranno la gara di sabato, Italia-Austria, in programma alle ore 21 al ‘Wembley' di Londra. L'intrattenimento proseguirà domenica, con lo swing show realizzato dai ‘Conosci mia cugina?', che porteranno in piazza il sound anni '30, '40 e '50. Il gruppo, composto da Federico D’Andrea (voce), Giuseppe Civiletti (contrabbasso), Davide Annecchiarico (pianoforte), Fabiano Giovannelli (batteria) e Patrizio Destriere (sax) , si esibirà alle ore 11.15. Tutti gli eventi sono organizzati a cura della Fondazione Musica per Roma.