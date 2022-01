Cosa fare a Roma con i bambini alla Befana 2022: gli eventi in programma per l’Epifania La giornata di giovedì 6 gennaio è l’ultima festiva delle vacanze natalizie. Scopriamo cosa fare nel giorno dell’Epifania a Roma con i propri bambini: tutti gli appuntamenti per grandi e piccini.

A cura di Beatrice Tominic

Foto d’archivio.

Nella giornata di giovedì 6 gennaio, arriva l'Epifania che, come dice il famoso detto, "tutte le feste si porta via". Anche se la regione Lazio nella giornata di lunedì scorso, 3 gennaio, è entrata nella zona gialla, la Befana arriva lo stesso e, oltre a riempire le calze ai più piccoli (speriamo non con il carbone!), porta con sé tanti eventi a cui partecipare insieme ai grandi. Non arriva, però, nella splendida cornice di piazza Navona, dove ogni anno l'abbiamo ritrovata fra le bancarelle del mercatino, i giochi, le giostre e lo zucchero filato: anche per la stagione 2021-2022, infatti,è saltato il tradizionale appuntamento nel cuore di Roma.

Ѐ in questo giorno di festa, infatti, che tutti e tutte possono approfittarne per prendere parte agli ultimi eventi della stagione natalizia prima di iniziare il nuovo anno, costretti a lasciare andare le vacanze in attesa dell'anno prossimo.

Con il nuovo anno e la reintroduzione della zona gialla nella regione Lazio, però, arrivano nuove misure per contenere i contagi di covid 19: viene confermato, come dall'ultima settimana del mese di dicembre 2021, l'uso delle mascherine all'aperto e, a partire dal 10 gennaio, viene reso necessario il super green pass per i luoghi chiusi, fra cui i musei.

Il presepe di piazza San Pietro

La notte fra il 5 e il 6 gennaio è famosa per l'arrivo della Befana, la vecchina che, proprio come fa Babbo Natale qualche giorno prima di lei, entra nelle case dei bambini e delle bambine per lasciare loro dolcetti e qualche regalo oppure punendoli con del carbone. Il 6 gennaio, però, è anche il giorno in cui, secondo la tradizione cristiano-cattolica, i re Magi sono arrivati dal bambino Gesù con i loro doni: l'oro, portato da Melchiorre, il più anziano dei tre; l'incenso, portato dal più giovane, Gaspare e, infine, la mirra, donata da Baldassarre. Perché, allora, non assistere al loro ingresso davanti al presepe più famoso nel mondo?

In piazza San Pietro, infatti, fino al 9 gennaio resta l'allestimento del presepe che dall'8 di dicembre campeggia all'ombra del grande abete arrivato, come ogni, dal Trentino. Nei giorni fra il 2021 e il 2022, però, si può anche visionare la mostra dei presepi dal mondo ospitata sotto al colonnato del Bernini. Qui i presepi esposti sono oltre il centinaio, nello specifico 126, tutti provenienti dai Paesi più disparati del pianeta fra cui Ungheria, Kazakistan, Perù, Indonesia, Uruguay, Colombia, Stati Uniti e Taiwan: davanti a queste opere d'arte grandi e piccini restano a bocca aperta, soprattutto davanti a quello realizzato scolpendo la cioccolata o all'interno di un vecchio autobus dell'Atac. I presepi si possono visitare dalle 10 alle oer 19, con ultimo ingresso alle 18.45 gratuitamente.

Christmas World all'Auditorium Parco della Musica

Siamo all'ultima settimana per visitare il Christmas World ospitato all'Auditorium Parco della Musica, in via De Coubertin 30: nella grandiosa cornice che ogni anno ospita il Festival del Cinema di Roma, da dicembre è stato allestito un "mondo nella stagione natalizia". Visitando l'Auditorium, infatti, grandi e piccini possono ritrovarsi a pattinare nella zona allestita come New York nel Rockfeller Center; in quella come il Portobello Market, nell'area di Londra o, ancora, come Berlino o Parigi, ma anche a Roma, davanti al Colosseo o al Polo Nord. Tantissime le attività: dai laboratori ai workshop; dal Teatro dei Piccoli con le sue marionette ai concerti live; dagli spettacoli natalizi e non solo o all'area dei Kapla per fare costruzioni con il legno; fino ad arrivare al Food Court per un viaggio gastronomico; il Light Zoo o il Light Tunnel per vivere appieno la magia del periodo natalizio e, infine, lo Snow Village e il Baby Village.

Ogni giorno, partecipare agli eventi e visitare il Christmas World è possibile con la divisione in fasce orarie di ingresso e il numero contingentato di persone: nella giornata di giovedì 6 gennaio il villaggio prevede un numero massimo di 3000 persone totali, l'apertura del Villaggio è alle ore 9 e la chiusura alle 21, mentre gli orari di ingresso sono alle 9, alle 11, alle 13, alle 15, alle 17 e alle 18.30. Il prezzo, invece, anche nella giornata di oggi resta di 12 euro per il biglietto intero e di 10 per quello ridotto.

4 zampe nella calza al Museo Zoologico

Per la rassegna Natale nei Musei, iniziativa che ha tenuto compagnia a grandi e piccini con le sue passeggiate, i laboratori, le visite guidate e le attività dal 23 dicembre e che termina il 9 gennaio, il Museo Civico di Zoologia in via Ulisse Aldovrandi ha organizzato un nuovo laboratorio proprio per la giornata dell'Epifania. Il compito dei piccoli visitatori e delle piccole visitatrici è quello di decorare e ornare la propria calza della Befana cercando indizi e oggetti durante un viaggio nelle sale espositive del museo, cercando di trarre il maggior numero di idee originali per rendere creativa la propria calzetta.

L'attività, "4 zampe nella calza", inizia alle ore 17 ed è gratuita a fronte, però, del pagamento del biglietto di ingresso secondo tariffazione vigente, cioè, per il biglietto intero, 7 euro e per il ridotto 5,50 che, se viene acquistato da residenti dei territori di Roma Capitale e dell'area metropolitana, subisce un'ulteriore riduzione (oppure con entrata gratuita con la tessera MiC, l'abbonamento annuale dei Musei in Comune). L'evento può accogliere un massimo di 25 partecipanti dai 5 anni in su e, per poter essere inclusi e incluse nell'elenco, occorre prenotarsi al numero attivo tutti i giorni dalle 9 alle 19, 060608.

La mostra su Klimt a Palazzo Braschi, Roma

Klimt a piccoli pezzi al Palazzo Braschi

Alla stessa iniziativa appartiene anche l'evento che si tiene a Palazzo Braschi, nel Museo di Roma, che in questo periodo sta ospitando la mostra su Klimt di cui, per la prima volta, è giunto in Italia un così ampio numero di opere, "Klimt. La Secessione e l'Italia". L'evento "Klimt. A piccoli pezzi. Costruisci una immagine tassello per tassello", è dedicato a bambini e bambine e ragazzi e ragazze dagli 11 ai 14 anni e comprende la visita guidata alla mostra, soffermandosi in particolare su alcune opere, della durata di circa 30 minuti e il laboratorio sui colori utilizzati dall'artista: i bambini e le bambine devono utilizzare le tessere colorate per la composizione di un vero e proprio mosaico composto da cartoncini A4 con sagome già disegnate di paesaggi, oggetti semplici o volti oppure con cartoncini da disegnare. I disegni già realizzati presenti sui fogli, possono essere colorati dai bambini con i pastelli messi a loro disposizione.

La partecipazione all'attività, che inizia alle 13.40, anche in questo caso è da prenotare al numero 060608 attivo tutti i giorni dalle 9 alle 19 ed è gratuita a fronte del pagamento del biglietto di ingresso: 13 euro l'intero, 11 il ridotto, 22 quello riservato alle famiglie (2 adulti + figli minorenni) e, stavolta, non è accettata la tessera MiC. Anche in questo caso il numero massimo di partecipanti è fissato a 25.

Foto da Facebook "Musei in Comune Roma"

I trofei di Mario in piazza Vittorio Emanuele e il dottor Stellarium al Museo di Roma in Trastevere

Gli altri due appuntamenti organizzati sempre per la rassegna Natale nei Musei, si svolgono nel pomeriggio. Per l'iniziativa "I Trofei di Mario e la Porta Magica", con la visita ai trofei marmorei attribuiti a Caio Mario, l'appuntamento è alle 15 a piazza Vittorio Emanuele, ingresso lato Via Carlo Alberto del giardino Nicola Callipari, la visita è guidata ma il sito archeologico da visitare è a pagamento e prevede il pagamento di 4 euro il biglietto intero e di 3 quello ridotto, mentre per i possessori della MiC Card è gratuito. La visita è stata programmata in sostituzione di quella prevista all'Auditorium di Mecenate che è stata annullata.

Ultimissimo appuntamento è, infine, quello con il Dottor Stellarium al Museo di Roma in Trastevere, in piazza sant'Egidio a Trastevere, per "Il Dottor Stellarium e la stella del primo Natale", uno spettacolo per grandi e piccini in cui il beniamino del planetario di Roma spiega il ruolo della stella del primo Natale che ha guidato i re Magi e ci aiuta a capire cosa fosse: una cometa, una supernova o un allineamento di pianeti? L'attività si svolge alle ore 17, è riservata ad un pubblico di massimo 70 persone ed è completamente gratuita: l'entrata è gratuita solo nell'area prevista per l'incontro.

Per entrambi gli appuntamenti, come già visto in precedenza, è necessario prenotarsi allo 060608, numero attivo dalle ore 9 alle ore 19 di ogni giorno.