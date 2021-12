Natale nei Musei a Roma: il programma degli eventi dal 2 al 9 gennaio Attiva dal 23 dicembre, continua fino al 9 gennaio la rassegna Natale nei Musei organizzata dai Musei in Comune della città di Roma. Scopriamo le attività per adulti e bambini a partire dal 2 gennaio.

A cura di Beatrice Tominic

Foto da Facebook "Musei in Comune Roma"

Continua la rassegna organizzata dai Musei in Comune della città di Roma anche nel mese di gennaio, a partire dalla domenica 2 fino alla giornata di domenica 9. Come per gli eventi organizzati nel mese di dicembre, infatti, i musei aprono le loro porte ad adulti e bambini con le loro visite guidate, le attività ludiche e didattiche e le passeggiate itineranti per permettere a chiunque di poter godere appieno la magia della capitale vestita di luci e altre decorazioni per le feste natalizie. All'iniziativa, promossa dalla Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali e da Zètema progetto Cultura, prendono parte quasi tutti i musei civici della capitale, fra cui i Musei Capitolini, quelli di Villa Torlonia, i Fori Imperiali, i Mercati di Traiano e il Museo dell'Ara Pacis. Alcuni, fra questi, si prestano anche per la rassegna organizzata nella giornata di Capodanno, Capodarte 2022, per fare da cornice alle attività e agli incontri previsti insieme a teatri, cinema, biblioteche e altri spazi della capitale.

Le attività del Natale nei Musei, invece, ricominciano a partire dalla prima domenica al museo, nella giornata del 2 gennaio, quando l'ingresso nei Musei in Comune di Roma sarà gratuito per tutte e tutti; resta, invece, gratuito per tutto l'anno per gli abbonati e le abbonate provvisti di tessera MiC. Diversamente, la rassegna del Natale nei Musei, può prevedere un costo: le attività, infatti, sono tutte gratuite, ma resta a carico dei visitatori e delle visitatrici non provvisti di tessera MiC il costo del biglietto di ingresso nei musei secondo tariffazione vigente. Per prendere parte alle attività, alle attività ludiche e didattiche e ai laboratori occorre prenotarsi al numero 060608, attivo tutti i giorni dalle 9 alle 19; essere muniti di mascherina e, almeno fino al 10 gennaio, della versione base del green pass: ovviamente tutti gli eventi sono stati pianificati, dalle attività per i più piccoli alle visite itineranti per adulti, tenendo conto delle misure anticontagio per il coronavirus.

Visita gratuita alla Serra Moresca

Anche nel mese di gennaio sono previste le visite gratuite alla Serra Moresca a fronte del costo di ingresso nei Musei di Villa Torlonia. Il complesso della Serra Moresca, che vanta anche l'omonima torre e la grotta artificiale, è stato riaperto dopo anni di restauri e manutenzioni, lo scorso 8 dicembre. Le visite sono organizzate a partire dalle ore 10 alle ore 15.30 nelle giornate di martedì 4, mercoledì 5, giovedì 6, venerdì 7, sabato 8 e, infine, domenica 9 gennaio.

La Serra Moresca è nascosta dentro Villa Torlonia

Tutti gli appuntamenti di domenica 2 gennaio

Il nuovo anno di Natale nei Musei si apre nella giornata di domenica 2 gennaio, a partire dalle ore 9 fino alle ore 19 con "Cosa c'è sotto l'albero?", caccia all'opera organizzata nel Museo della Scuola Romana, conosciuto anche come Casino Nobile, all'interno di Villa Torlonia. Qui i bambini dai 3 agli 11 anni, possono giocare e impegnarsi a cercare un'opera nelle sale del museo. Per sapere quale opera cercare, viene fornito un alberello con finestrelle apribili, che poi potranno anche decorare con il kit di stickers. Ovviamente sono comunque validi tutti gli accorgimenti e le misure di contenimento per evitare il rischio contagi da coronavirus. Come si legge anche dalla pagina del sito dedicata: "Ogni alberello è strettamente personale e non può essere toccato se non da ogni singolo partecipante o gruppo familiare coinvolti nel gioco, in ottemperanza alle norme anti-covid."

A partire dalle 10, invece, è prevista la passeggiata della durata di un'ora e mezza che porta i visitatori da piazza Bocca della Verità (nel giardino antistante la chiesa di S. Maria in Cosmedin), luogo dell'appuntamento prima dell'inizio della visita, nell'itinerario "Roma: i luoghi dell’incontro e dell’accoglienza" che si snoda all'interno dell'area vicino al lungotevere, fra il Ghetto e via delle Botteghe Oscure.

Un nuovo evento indirizzato a tutta la famiglia è, invece, quello ospitato alla Villa di Massenzio, in via dell'Appia Antica, "Alla scoperta della natura nelle aree archeologiche", stavolta totalmente gratuito. Il laboratorio vuole trattare il tema della biodiversità unendo osservazione, descrizione, rilevamento dei dati e analisi. Per farlo, ad ogni partecipante viene assegnata un'area in cui osservare piante e insetti e, in seguito, viene insegnato come realizzare un erbario.

Attività e ingresso gratuiti anche al Museo della Repubblica Romana e della memoria garibaldina, in Largo di Porta San Pancrazio, dove alle 11 si tiene il laboratorio ludico sulla figura di Garibaldi, "Giochi senza frontiere con Garibaldi & Co.", dedicato ai bambini dai 6 agli 11 anni.

"L’inverno al Giardino del Lago. Arte contemporanea a Villa Borghese", ospitato, invece, al Museo Carlo Bilotti al civico 6 di viale Fiorello La Guardia a Villa Borghese, prevede una doppia visita guidata, una riservata ai più piccoli e l'altra agli adulti, a partire dalle ore 16 per un viaggio nella storia della villa, nella natura e nella botanica e, infine nel mondo dell'arte, passando da De Chirico fino ad arrivare alla Pop Art di Warhol. Anche in questo caso sia l'attività che l'ingresso al museo sono gratuiti.

Ingresso al Museo Carlo Bilotti.

Il programma di Natale nei Musei di lunedì 3 gennaio

Il primo giorno feriale del 2022, lunedì 3 gennaio, si apre con “La raccolta delle monete a Fontana di Trevi” con appuntamento alle ore 10 a piazza Fontana di Trevi, presso l’Edicola Sacra di palazzo Castellani, angolo con via del Lavatore. Come da tradizione, lanciare una monetina nella Fontana di Trevi è di buon auspicio per tornare a Roma, ma non tutti sanno che fine facciano le monete una volta gettate nell'acqua della fontana: questo è l'appuntamento ideale per assistere alle operazioni di pulizia della fontana, vedere la "mostra dell'acqua vergine" e fare tutte le domande che si vuole sul tema.

Fontana di Trevi

Il secondo appuntamento della giornata è ai Musei Capitolini, in piazza del Campidoglio, con un laboratorio riservato ai bambini dagli 8 agli 11 anni e la visita guidata per gli adulti che li accompagnano. L'attività per i più piccoli, "Mostri di ieri e…di oggi", si divide in due fasi: la visita delle sale di Palazzo Nuovo e del Palazzo dei Conservatori alla scoperta dei mostri e la creazione del mostro personale di ogni bambino e bambina. La visita programmata per gli adulti, invece, "Conosci i capolavori della Pinacoteca Capitolina?" comprende il percorso nelle otto sale e nella Galleria Cini.

Chiude, alle ore 17, infine, il laboratorio per famiglie "Alberto Biasi. Tuffo nell'arcobaleno", che prende il nome dall'omonima mostra organizzata nel Museo dell'Ara Pacis.

Natale nei Musei a Roma, le attività di martedì 4 gennaio

Il primo appuntamento di martedì 4 gennaio si tratta di un'attività online a partire dalle ore 10. Riservato a bambini dai 6 ai 10 anni, "Un orafo al museo" permette ai bambini di scoprire con una visita virtuale i capolavori di oreficeria conservati nei musei civici di Roma, e poi di sbizzarrirsi realizzando il proprio gioiello.

Alle ore 11, invece, nel Museo di Roma in Trastevere si tiene il doppio appuntamento per grandi e piccini "Ti racconto la tua città… nelle immagini del Museo", un tour in cui scoprire, grazie agli acquerelli di Ettore Roesler Franz, le trasformazioni che riguardano la città di Roma.

Alla stessa ora, nei Mercati di Traiano – Musei dei Fori Imperiali, Giochiamo a tombola con l'Imperatore Traiano: una tombolata per grandi e piccini con cartelle che, oltre ai numeri, contengono anche i monumenti della Roma antica.

La Galleria di Arte Moderna in via Francesco Crispi (da non confondere con la Galleria di Arte Moderna e Contemporanea GNAM che, invece, si trova all'interno di Villa Borghese) ospita alle ore 15 una visita per famiglie "Raccontare per immagini da Cleopatra a Pinocchio, tra scultura e fumetto", un viaggio fra le opere esposte e i materiali e le tecniche con cui sono realizzate che vuole offrire anche ai più piccini un nuovo approccio, coinvolgente ed interessante, al mondo della scultura, della pittura e della grafica.

Alla stessa ora, al Museo Napoleonico, è prevista "Natale in Casa Bonaparte / Atelier del Legno" una visita animata e un laboratorio per bambini e bambine dai 6 ai 12 anni durante i quali possono scoprire il legno, utilizzando il materiale nel corso di tecniche decorative e creare i loro oggetti personalizzati. L'attività e l'ingresso al museo sono gratuiti.

La giornata si conclude alle 17 con "Vulcani & Co.: viaggio al centro della terra", laboratorio per bambini e bambine a partire dai 5 anni sulla scoperta del pianeta terra e i vulcani ospitato al Museo Civico di Zoologia in via Ulisse Aldrovandi Laboratorio per bambini dai 5 anni.

La programmazione di mercoledì 5 gennaio

La giornata di mercoledì 5 gennaio, ad un giorno solo dall'arrivo della Befana, si apre alle 10 al Museo di Casal De' Pazzi in via Egidio Galbani, con la tombola per tutti "Ambo, terno, quaterna…rio!" in cui sono abbinati ai numeri anche personaggi, animali e piante del museo: ingresso al museo, visita guidata e gioco sono gratuiti.

Alla stessa ora, nel frattempo, è prevista la passeggiata "Todo Cambia. Itinerario dalla pianura Aventina al Monte Testaccio" con partenza in via Rubattino angolo con Piazza Santa Maria Liberatrice. Attenzione, però, a non dimenticarsi che la passeggiata prevede il costo di ingresso per il Monte Testaccio.

Alle ore 11 si prosegue con "Camicie rosse. Garibaldi e la tradizione garibaldina, tra ‘800 e ‘900" al Museo della Repubblica Romana e della memoria garibaldina, con attività e ingresso gratuiti per compiere un viaggio attraverso i sessanta cinque anni di rivoluzioni nella storia del nostro Paese, dal 1849 al 1914.

Si conclude alle 15, infine, con un'altra attività e ingresso al museo gratuiti per "Natale in Casa Bonaparte / Atelier della Stoffa" al Museo Napoleonico dove, così come era stato fatto per il legno, viene organizzata una visita animata e un laboratorio per scoprire e realizzare un proprio prodotto utilizzando, stavolta, la stoffa come materiale.

Le attività in programma per il giorno dell'Epifania

Il primo appuntamento per l'ultima delle giornate di queste feste invernali, giovedì 6 gennaio, è alle ore 13.40 al Museo di Roma, a Palazzo Braschi, dove è ospitata in questi giorni la mostra che per la prima volta ha portato in Italia i capolavori di Klimt. L'evento "Klimt. A piccoli pezzi. Costruisci una immagine tassello per tassello" è rivolto a bambini dagli 11 ai 14 anni e comprende la visita guidata alla mostra e il laboratorio sui colori usati, i volti dipinti e alcune opere più specifiche. È necessario ricordare che in questo caso non è previsto l'ingresso gratuito neppure con la tessera MiC, che permette solo di accedere all'esposizione usufruendo del biglietto ridotto.

Alle ore 15, è organizzata la visita gratuita con biglietto all'auditorium di Mecenate l'attività della durata di un'ora "Auditorium di Mecenate: giardini ed ozio nelle residenze dell’antica Roma".

Appositamente per la giornata dell'Epifania, il Museo Civico di Zoologia organizza "4 zampe nella calza" , laboratorio per i bambini dai 5 anni che si trovano alla ricerca di indizi, oggetti e idee originali per decorare la calza.

Si conclude alle 17 con l'appuntamento al Museo di Roma in Trastevere con "Il Dottor Stellarium e la stella del primo Natale", l'incontro con il beniamino di tutti i frequentatori e le frequentatrici del Planetario di Roma: insieme a lui scopriamo la stella del primo Natale (cometa, supernova o allineamento di pianeti?)

Natale nei Musei di Roma Capitale, il programma dell'ultimo weekend

L'ultimo weekend di Natale dei Musei, oltre alle visite alla Serra Moresca di Villa Torlonia, è previsto per le ore 11 di venerdì 7 gennaio l'evento "Un viaggio tra letteratura, arte e poesia a Casa Moravia" alla Casa Museo Alberto Moravia sul Lungotevere della Vittoria dove i visitatori possono scoprire la figura dello scrittore e gli ambienti in cui ha vissuto: sia l'attività che l'ingresso al museo sono gratuiti.

Sempre alle ore 11 nella giornata di sabato 8 gennaio, infine, si tiene l'evento "Al museo si racconta. L’Ara Pacis", con visita e letture che raccontano le storie scolpite sul monumento per i bambini e le bambine dai 5 ai 10 anni.