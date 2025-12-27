Cosa fare a Roma a Capodanno 2026: eventi e spettacoli in programma il 31 dicembre e primo gennaio

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Natale 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Capodanno 2026 a Roma è una ricorrenza ricca di eventi in programma sia per adulti che per bambini. La città vede vari appuntamenti in calendario per il 31 dicembre 2025 e la notte di San Silvestro per romani e turisti. Eventi sia gratis che a pagamento. Dal tradizionale Concertone di Capodanno al Circo Massimo al Cinecittà World, passando per Roma Capodarte, con tanti eventi sparsi per la città, agli spettacoli al Planetario di Roma. Ecco alcuni degli eventi più belli tra i quali scegliere per trascorrere il 31 dicembre 2025 e il primo gennaio 2026, in attesa del nuovo anno.

Concertone al Circo Massimo

Il Circo Massimo di Roma ospiterà come da tradizione il Concertone di Capodanno, un'iniziativa organizzata dal Comune di Roma. Gli artisti che si esibiranno sul palco sono Tananai, Fabri Fibra e Alessandra Amoroso. La serata comincerà a partire dalle ore 21, l'ingresso è gratuito. A ridosso della mezzanotte come da tradizione ad attendere gli spettatori sarà il conto alla rovescia, per accogliere l'ingresso del nuovo anno.

Dove: via del Circo Massimo

Costo del biglietto: gratuito

Roma Capodarte: gli eventi in programma in città

Roma Capodarte 2025

Roma accoglie il nuovo anno trasformandosi in un grande palcoscenico diffuso con diversi artisti. Sono oltre cento gli appuntamenti di Roma Capodarte tra i quali scegliere tra i vari Municipi. Quasi tutti gli eventi in programma sono gratuiti. Tra le attività per bambini alla Pelanda del Mattatoio c'è "La Repubblica del gioco"; al Palazzo Esposizioni, il laboratorio "Dritti ai Diritti"; al Teatro Biblioteca Quarticciolo c'è un workshop di scrittura creativa. Le Biblioteche di Roma propongono letture animate dedicate agli articoli fondamentali della Costituzione, con focus su lavoro, pace, ambiente e uguaglianza e tanto altro.

Dove: vari luoghi della città

Costo del biglietto: quasi tutti gli eventi sono gratuiti

Capodanno 2026 a Cinecittà World

I festeggiamenti di Capodanno a Cinecittà World

A Cinecittà World il Capodanno è non-stop dalle ore 18 del 31 dicembre 2025 alle 6 del primo gennaio 2026. Tra gli appuntamenti più attesi c’è la notte di San Silvestro: 12 ore di intrattenimento in un unico biglietto per famiglie e ragazzi. In programma 40 attrazioni aperte fino a tarda notte, cene e cenoni, spettacoli dal vivo, fuochi d’artificio, DJ set e un palinsesto musicale che attraversa tutte le generazioni. Il costo del biglietto varia a seconda del ristorante che si sceglie: si aggira attorno ai 100 euro per ingresso e cena per adulti, tra 60 e 80 euro per bambini. Il biglietto per ingresso e una notte in hotel costa 89 euro.

Dove: via Irina Alberti, Castel Romano

Costo del biglietto: dai 60 ai 130 euro

Capodanno al Planetario di Roma

Immagine del Planetario di Roma

Al Panetario di Roma anche il 31 dicembre 2025 ci sono degli spettacoli in programma. Si parte alle ore 10 con ‘Space opera', un viaggio interplanetario con una visuale a 360 gradi, interamente basato sulle note della suite ‘Op.32: The Planets' di Gustav Holst; alle ore 11 c'è ‘Notte Stellata', una rassegna di stelle, costellazioni e oggetti del cielo profondo come nebulose e galassie visibili nell'oscurità del cielo stellato con gli astronomi del planetario. Alle ore 12 ‘Girotondo tra pianeti', uno spettacolo interattivo per bambini in cui la sala del Planetario diventerà un’immaginaria rampa di lancio verso i pianeti del sistema solare.

Dove: Piazza Giovanni Agnelli 10, Eur

Costo biglietto: intero 9.50 euro, 1 euro per bambini fino a 5 anni. Sono previste altre riduzioni e gratuità.