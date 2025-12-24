Roma Capodarte 2026: un palcoscenico diffuso con concerti, performance e attività per bambini

Roma Capodarte 2025

Roma accoglie il nuovo anno trasformandosi in un grande palcoscenico diffuso. Il primo gennaio 2026 torna Roma Capodarte, con la quinta edizione dedicata all’80esimo anniversario dell’Assemblea Costituente, dunque alla democrazia. Sono oltre cento gli appuntamenti gratuiti tra i quali scegliere tra i vari Municipi, per ricordare il percorso democratico nato dalla Liberazione e riaffermare i valori fondanti della Repubblica.

Tra le iniziative in programma c'è la distribuzione di 10mila copie della Costituzione, arricchite da testi del sindaco Roberto Gualtieri, dell’assessore Massimiliano Smeriglio e del costituzionalista Cesare Pinelli. Ecco alcuni degli eventi in cartellone che hanno come filo conduttore la celebrazione della democrazia, dalla comicità di Piazza Navona al tango internazionale della Milonga del Nuovo Anno, passando per concerti, performance e installazioni.

Roma Capodarte: l'elenco degli eventi in programma

A Piazza Navona il pomeriggio si apre con le nuove voci della comicità, mentre la sera la piazza diventa una sala da ballo a cielo aperto con Daiana Guspero e Miguel Ángel Zotto. A Rampa Prenestina spazio alla musica live con Andrea Rivera, Margherita Vicario e Villa Ada Posse, mentre ad Acilia i più giovani trovano K-pop, hip hop e una line-up rap con Piotta, Nesli, Beba e Jelecrois.

Una parte centrale del programma è dedicata ai principi che guidarono i lavori dell’assemblea: uguaglianza, pace, lavoro, antifascismo, diritti e cultura. Letture, spettacoli e incontri affrontano questi temi attraverso linguaggi diversi: dalla lettura scenica dell’Iliade ai Musei Capitolini alle danze collettive dell’Auditorium, fino agli spettacoli dedicati ad Anna Magnani, Artemisia Gentileschi e alle Madri Costituenti.

Il primo gennaio inoltre per l'occasione c'è un ricco programma cinematografico, con omaggi a Gian Maria Volonté, Paola Cortellesi e Vittorio De Sica. La Sovrintendenza Capitolina propone itinerari dedicati agli articoli della Carta, mentre musei e aree archeologiche aprono gratuitamente, con visite guidate e mostre speciali in tutta la città.

Le attività per bambini

Nel programma di Roma Capodarte 2026 ci sono anche attività dedicate a bambine e ai bambini. Alla Pelanda del Mattatoio c'è "La Repubblica del gioco", un percorso partecipativo con laboratori circensi, costruzioni collettive e performance ispirate ai principi della Carta. Al Palazzo Esposizioni, il laboratorio "Dritti ai Diritti" invita i più piccoli a immaginare nuovi diritti attraverso arte e illustrazione, mentre al Teatro Biblioteca Quarticciolo c'è un workshop di scrittura creativa.

Le Biblioteche di Roma propongono letture animate dedicate agli articoli fondamentali della Costituzione, con focus su lavoro, pace, ambiente e uguaglianza. Ci saranno momenti di festa all’aperto al Parco Santarelli con spettacoli di bolle, circo e mascotte animano il pomeriggio, mentre in piazza Sempione giocolieri, trampolieri luminosi e musica trasformano la piazza in un piccolo mondo incantato. Al Macro infine ci sarà una visita guidata per famiglie permette ai bambini di esplorare da vicino il nuovo progetto espositivo attraverso attività interattive.