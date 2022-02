Cosa fare a Carnevale 2022 a Roma e nel Lazio, gli eventi per bambini e adulti Non solo carri allegorici e maschere, ecco gli eventi in programma a Roma e nel Lazio per festeggiare Carnevale con i bambini.

A cura di Redazione Roma

Il carnevale a Roma (La Presse)

A Roma e nel Lazio per carnevale sono in programma diversi eventi, specialmente per i bambini, che si potranno divertire tra carri allegorici, maschere e coriandoli. Grandi e piccini si ritroveranno nei luoghi della Capitale, dove solitamente ci si incontra per festeggiare la ricorrenza, a Piazza del Popolo, via del Corso, Piazza Navona, Piazza di Spagna nel centro storico. Varie iniziative per intrattenere e divertire i bambini sono state organizzate anche nelle piazze dei municipi di periferia. Roma è da sempre molto legata al Carnevale e ha le sue maschere tipiche. Diversi gli appuntamenti in città e provincia, tra i quali scegliere, dal Pincio e per le strade del centro storico al Castello di Santa Severa.

Carnevale al Pincio (Flaminio)

Festeggiamenti di carnevale a Roma

Carnevale al Pincio è per adulti e bambini, invitati a colorare con maschere, coriandoli e stelle filanti una delle terrazze più belle del mondo. Un'occasione per trascorrere insieme il giorno ‘più burlone dell'anno' indossando costumi divertenti, per trascorrere il pomeriggio con tanti giochi e risate. L'appuntamento è fissato a Piazzale Flaminio, dove si scatteranno foto di gruppo e si farà una passeggiata domenicale con trombette e coriandoli.

Quando: domenica 27 febbraio

Orari: dalle 14 alle 17

Costi: gratis

Carnevale per bambini all'Oasi Park

Carnevale all’Oasi Park

Il Carnevale per bambini all'Oasi Park in via Tarquinio Collatino in zona Cinecittà è ricco di eventi e spettacoli. Sabato 26 febbraio c'è l'artista Monsieur David, che si cimenterà con la sua esibizione. Domenica 27 febbraio Didy e Carlotta vi faranno fare tante risate con i Colombaioni e il loro piccolo circo. È prevista anche un'estrazione premi a cura di Argos Associazione Forze di Polizia a favore del reparto pediatrico Ospedale San Camillo. Martedì Grasso 1 marzo, in occasione della chiusura, c'è Dragoland, con giochi e balli dell'Animazione di Oasi Park.

Quando: sabato 26, domenica 27 febbraio e martedì 1 marzo

Orari: gli spettacoli dalle 16.30

Costi: gratis

Carnevale al Castello di Santa Severa

Carnevale al Castello di Santa Severa

Il Carnevale al Castello di Santa Severa vede il borgo animato da attrazioni per bambini e bambine, laboratori, archeotrekking e degustazioni. I bambini e le bambine di età compresa tra i 6 e i 10 anni in maschera potranno gustare i dolci tipici, fare foto con foto in costume con le sagome di principi e principesse. Dalle 15 si gioca imparando a realizzare una maschera, che potranno portare a casa come ricordo. Successivamente ci sarà una merenda al Medcafè’. Inoltre è in programma Archeotrekking, una camminata alle 10.15 e alle 14.15 alla scoperta del Castello di Santa Severa, della Riserva naturale di Macchiatonda e del Monumento naturale di Pyrgi con partenza dal piazzale davanti all’ingresso del Castello.

Quando: sabato 26 e domenica 27 febbraio

Orari: dalle 11.30 alle 17.00

Costi: Tante allegre mascherine: ingresso gratuito, 6 euro per il percorso ludico-didattico (acquistabile on site e on line). La merenda a 5 euro (con dolci tipici di carnevale e succhi di frutta) è acquistabile solo on site al Med Cafè. Archeotrekking: 6 euro adulti e gratuito minori di 18 anni, visita guidata compresa.