Corteo per emergenza abitativa domani giovedì 14 aprile 2022 a Roma: divieti di sosta e bus deviati Domani, 14 aprile 2022,si svolge una manifestazione per chiedere una soluzione riguardo all’emergenza abitativa a Roma: previsti divieti di sosta lungo il percorso e possibili deviazioni alle linee dell’autobus della zona.

A cura di Beatrice Tominic

Dalla pagina Facebook "Asia–Usb Roma"

Per la giornata di domani, giovedì 14 aprile, il Movimento per il diritto all'abitare ha indetto una manifestazione per richiedere una soluzione riguardo all'emergenza abitativa che sta vivendo la città di Roma. Il corteo, con partenza alle ore 16 da piazza Giovanni da Verrazzano, poco distante dal Dipartimento Politiche Abitative, nel corso del pomeriggio attraversa l'interno quartiere di Garbatella: l'arrivo è previsto in piazza Oderico da Pordenone, nei pressi degli uffici della Regione Lazio, verso le ore 18.

La manifestazione, per cui sono attese circa 1000 persone, percorre via Manfredo Camperio, la circonvallazione Ostiense, piazza Eugenio Biffi, viale Guglielmo Massaia e piazza Michele da Carbonara.

Manifestazione a Garbatella: scattano i divieti di sosta

Già diverse ore dell'inizio dell'evento, nella giornata di domani 14 aprile, nelle strade in cui si tiene la manifestazione sono previsti divieti di sosta. Le vie e le piazze interessate sono:

piazza Giovanni da Verrazzano,

tra via di Santa Galla e via della Moletta-via Pigafetta;

piazza Oderico da Pordenone;

via Giovanni Genocchi, solo lato Regione Lazio;

via Rosa Raimondi Garibaldi,

tra piazza Oderico da Pordenone e via Maria Drago Mazzini.

Corteo per l'emergenza abitativa: deviazioni o rallentamenti

A causa del corteo, per il pomeriggio di domani si prevedono rallentamenti alla viabilità. Oltre a possibili disagi alla viabilità privata, non si escludono neppure possibili deviazioni alle linee di autobus:

669,

670,

715,

716,

792.

Le ragioni della manifestazione

Come ha dichiarato il sindacato Asia-Usb Roma con una nota, le ragioni per cui è stato indetto questo corteo sono molteplici: "Se non fosse chiaro, basta guardare i dati per capire il livello di disagio alloggiativo che c'è in questa città. Dati che non stiamo qui ad elencare perché lo abbiamo scritto più volte; siamo stuf* di fare l'elenco della spesa a chi non è disponibile all'ascolto, ma vive solo di toppe ed interventi emergenziali che non avvantaggiano nessuno se non la propaganda securitaria e i privati che sono chiamate a gestirle. Basta solo dire che sono almeno 60mila i nuclei familiari che necessitano di una risposta immediata; su questo fabbisogno vanno progettati i prossimi interventi pubblici. Per fare questo, e solo per partire con il piede giusto, servono 500 milioni di euro."