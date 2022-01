Corteo a Roma per Lorenzo Parelli, 18enne morto durante uno stage: scontri con la polizia Tensione durante il corteo organizzato a Roma per chiedere giustizia per Lorenzo Parelli, il 18enne morto a Udine durante l’ultimo giorno di stage del progetto alternanza scuola-lavoro.

Momenti di tensione questa sera durante il corteo organizzato dalla rete degli studenti medi a Roma per chiedere giustizia per la morte di Lorenzo Parelli, studente di 18 anni morto a Udine in un incidente che si è verificato corso dell'ultimo giorno di stage che stava frequentando nell'ambito di un progetto di alternanza scuola-lavoro. Momenti di tensione, dicevamo, si sono vissuti tra i manifestanti e gli agenti di polizia che accompagnavano il corteo e che hanno messo in atto cariche di alleggerimento quando i manifestanti si trovavano tra la Camera dei Deputati e il Senato: non ci sarebbero, per fortuna, feriti né tra gli studenti né tra i rappresentati delle forze dell'ordine, così come nessuno dei manifestanti sarebbe stato, al momento, fermato dalla polizia. Dopo gli scontri, il corteo si è diretto verso il Ministero dell'Istruzione.

La storia di Lorenzo Parelli, morto sul lavoro a soli 18 anni

La manifestazione in corso oggi a Roma, come detto, è nata dopo la morte di Lorenzo Parelli. Lo studente di 18 anni, che frequentava l'Istituto superiore Bearzi di Udine, venerdì 21 gennaio stava ultimando il suo ultimo giorno di tirocinio alla Burimec di Lauzacco di Pavia di Udine, azienda di carpenteria metallica, nell'ambito di un progetto di alternanza scuola-lavoro, quando si è verificato l'incidente nel quale ha preso tragicamente la vita. Improvvisamente, il 18enne è stato schiacciato da un pesante tubo, che non gli ha lasciato scampo, nonostante il tempestivo intervento dei sanitari del 118. Sull'incidente, la Procura di Udine ha aperto una inchiesta per fare piena luce sull'accaduto e accertare eventuali responsabilità e colpevoli: la salma di Lorenzo Parelli è stata sequestrata per l'autopsia.