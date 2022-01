Incidente sul lavoro, 18enne muore schiacciato da un tubo: era il suo ultimo giorno in stage È morto in un drammatico incidente sul lavoro il 18enne schiacciato da un tubo metallico nell’azienda dove stava svolgendo un tirocinio a Udine. Oggi sarebbe stato il suo ultimo giorno di stage.

A cura di Chiara Ammendola

Era al suo ultimo giorno di lavoro come tirocinante Lorenzo Parelli, il ragazzo di 18 anni morto questo pomeriggio in un'azienda metalmeccanica di Lauzacco, frazione di Pavia di Udine. Il giovane è stato investito da un tubo metallico che lo ha schiacciato uccidendolo sul colpo. Inutili i soccorsi, arrivati velocemente: per lui non c'è stato nulla da fare.

Stava ultimando il suo tirocinio in un progetto di Alternanza Scuola-Lavoro

Un ennesimo incidente sul lavoro, drammatico, quello avvenuto nell'azienda della provincia di Udine dove la vittima, 18enne residente a Castions di Strada stava ultimando il suo tirocinio in un progetto di Alternanza Scuola-Lavoro. È morto il suo ultimo giorno di stage in un incidente sul quale stanno indagando i carabinieri intervenuti sul posto insieme con i sanitari del 118. Ancora poche le informazioni trapelate finora ma stando a quanto si apprende sembra che il ragazzo, durante dei lavori di carpenteria, sia stato schiacciato da un tubo metallico di una struttura che stava realizzando.

Sull'incidente indagano i carabinieri di Palmanova

Il personale medico del 118 è arrivato prontamente sul posto con un'ambulanza e un elisoccorso, ma purtroppo per lui non c'è stato nulla da fare. La caduta della pesante putrella ha ucciso all'istante lo studente all'istante. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Palmanova insieme con diverse squadre dei vigili del fuoco. La zona della tragedia è stata transennata e sarà posta sotto sequestro per cercare di stabilire eventuali responsabilità di terzi e soprattutto se tutte le norme di sicurezza siano state rispettate.