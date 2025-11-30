Corpo senza vita ritrovato al lato della strada a Pontinia, appartiene a un 37enne: aperte le indagini per omicidio

Un cadavere è stato trovato la scorsa notte a Pontinia, in provincia di Latina, sul ciglio della strada. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che indagano per omicidio.

Lo hanno ritrovato privo di vita sul ciglio della strada nella tarda serata di ieri, sabato 29 novembre 2025. E hanno fatto scattare subito l'allarme. A essere trovato morto per strada, nel territorio di Pontinia, in provincia di Latina, un uomo di 37 anni di origine indiana. Sul posto sono arrivati immediatamente i carabinieri che hanno aperto le indagini per omicidio: da chiarire cosa possa essergli successo, chi lo abbia ucciso e cosa possa aver portato il corpo del trentasettenne lì. Le indagini per il momento si stanno concentrando nella comunità locale: i carabinieri per il momento hanno identificato alcuni connazionali dell'uomo.

Il ritrovamento e le indagini in corso

Come anticipato, il ritrovamento è avvenuto nella serata di ieri. Il corpo del trentasettenne si trovava al lato della strada, in via della Torre, dove secondo chi indaga, potrebbe essere stato lasciato da chi ne ha provocato la morte. L'allarme è scattato quando i residenti si sono accorti della presenza del corpo. Hanno subito chiamato i soccorsi e i carabinieri. Per l'uomo, però, non c'era più niente da fare.

Sul luogo del ritrovamento è arrivato il pubblico ministero che, dopo un primo esame, ha ipotizzato una morte violenta come sembra far pensare una ferita profonda alla testa. Non è chiaro cosa possa aver ucciso l'uomo: per avere maggiori certezze, occorre attendere l'esito dell'autopsia. Nel frattempo sono scattate le indagini.

Trovato morto in strada: le indagini in corso

A occuparsi delle indagini sul caso i carabinieri della zona che dopo il ritrovamento hanno iniziato a raccogliere le testimonianze di chi conosceva la vittima, identificati anche alcuni concittadini della vittima che avaveno chiesto aiuto. Nel frattempo i controlli si sono spostati in un immobile che si trova a poca distanza dal punto in cui è stato ritrovato il corpo del trentasettenne. I carabinieri hanno sequestrato l'abitazione dove sono già state trovate tracce ed elementi utili alle indagini, sia all'interno che all'esterno della struttura.