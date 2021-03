Sono 1044 i nuovi casi di coronavirus registrati oggi, lunedì 1 marzo, nella Regione Lazio. 297 i casi in meno rispetto alla giornata di ieri. 28 sono le persone purtroppo decedute a causa delle complicazioni derivanti dalla covid-19, mentre 1094 sono invece le persone guarite. Nelle ultime 24 ore sono stati processati oltre 15mila test, tra cui 6mila antigenici e 9mila molecolari. Il rapporto tra tamponi e positivi è all'11%, ma se si considerano anche gli antigenici scende al di sotto del 6%. I contagi nella città di Roma sono 519. "Oggi andiamo verso il record con oltre 15 mila vaccini somministrati in un giorno – ha dichiarato l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato – Superati i 20 mila operatori delle scuole e i 16 mila operatori delle forze dell’ordine vaccinati. Aumentano i ricoveri, un segnale di forte attenzione".

I ricoveri in ospedale e le terapie intensive per Covid nel Lazio

Al momento nel Lazio si registrano 35723 casi di pazienti positivi al coronavirus. Di questi 1840 si trovano ricoverati nei reparti Covid non in terapia intensiva, e 223 in condizioni più gravi si trovano invece in terapia intensiva. Sono invece 33660 i pazienti che si trovano in isolamento domiciliare. Il numero di persone decedute a causa del Covid ha raggiunto quota 5911 dall'inizio della pandemia a Roma e nelle altre province, mentre i guariti sono a oggi 193638 e il numero dei casi registrati in totale 235272.

L'andamento dei contagi Asl per Asl

Asl Roma 1: 204 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Sono tre i ricoveri. Si registrano sette decessi con patologie.

Asl Roma 2: 288 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Sono novantotto i casi su segnalazione del medico di medicina generale. Si registrano cinque decessi con patologie.

Asl Roma 3: 27 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano cinque decessi con patologie.

Asl Roma 4: 27 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano tre decessi con patologie.

Asl Roma 5: 154 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto.

Asl Roma 6: 124 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano due decessi con patologie.

Asl di Latina: 76 i nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra un decesso di 46 anni con patologie.

Asl di Frosinone: 97 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio, contatti di un caso già noto o con link familiare. Si registrano tre decessi di 73, 77 e 85 anni con patologie.

Asl di Viterbo: 41 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra un decesso di 90 anni con patologie.

Asl di Rieti: 6 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra un decesso di 81 anni con patologie.

Bollettino Spallanzani 1 marzo

Sono 131 le persone al momento ricoverate all'Istituto nazionale di malattie infettive Lazzaro Spallanzani di Roma. Di queste, 23 versano in gravi condizioni e sono ricoverate nel reparto di terapia intensiva per complicazioni derivanti dalla covid-19. I pazienti dimessi o trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali, sono a questa mattina 2053.