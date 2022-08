Contromano per sfuggire alla polizia, 29enne nascondeva la shaboo: gliela spedivano dall’estero Il ragazzo, trovato in possesso della pericolosa anfetamina, è stato arrestato e ora si trova agli arresti domiciliari.

Si faceva inviare la shaboo, potentissima anfetamina con effetti devastanti sul corpo e sulla mente umana, dall'estero. Un ragazzo di ventinove anni, arrestato con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, è finito così ai domiciliari. A casa sua i poliziotti hanno trovato oltre trenta grammi della sostanza.

Tutto è cominciato quando gli agenti hanno notato un'auto che procedeva troppo velocemente in via Tommaso Arcidiacono. Chi era a bordo della vettura si era reso conto dei poliziotti, e ha deciso di provare a seminarli imboccando contromano via Ugo Inchiostri. Una mossa molto pericolosa che solo per un caso fortuito non ha provocato feriti.

I poliziotti sono riusciti a fermare la macchina e procedere al controllo delle persone a bordo. Tra queste, un 29enne che ha subito detto di aver nascosto della droga all'interno di un parco. Quando gli agenti sono andati lì però, non hanno trovato nulla.

Diverso l'esito delle verifiche a casa del ragazzo, dove sono stati trovati trentaquattro grammi di shaboo. Per procurarsela, e probabilmente rivenderla a Roma, il 29enne se la faceva spedire dall'estero. La droga è stata sequestrata, e lui è stato arrestato.

Conosciuta anche come la ‘droga che deforma il viso', la shaboo è una droga i cui effetti sono cento volte superiori alla cocaina. Questa sostanza, diffusa inizialmente solo in certe comunità etniche (soprattutto quelle sottoposte a ritmi di lavoro estenuanti), inizialmente non fa sentire nessuna fatica alla persona che la assume, che può rimanere sveglia diversi giorni di seguito. Ma ha conseguenze devastanti sul fisico e sul cervello. Sono Roma e Milano le città in cui è più diffusa.