video suggerito

Concorso del Comune di Roma 2025, l’annuncio: bando “a brevissimo” Presentato il nuovo regolamento unico sui concorsi del Comune di Roma. L’assessore Bugarini: “È lo strumento di cui avevamo bisogno per poter procedere con i concorsi che abbiamo annunciato nelle scorse settimane e che bandiremo a brevissimo”. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Enrico Tata

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

La giunta capitolina ha approvato il nuovo regolamento unico sui concorsi del Comune di Roma. Lo ha annunciato l'assessore al Personale, Giulio Bugarini, che ha aggiunto: "È lo strumento di cui avevamo bisogno per poter procedere con i concorsi che abbiamo annunciato nelle scorse settimane e che bandiremo a brevissimo". Nelle prossime settimane, quindi, è possibile la pubblicazione dell'annunciato concorso per entrare al Comune di Roma.

Il nuovo regolamento e il bando del comune di Roma 2025

Il nuovo "Regolamento di disciplina dei concorsi pubblici per l'accesso agli impieghi presso Roma Capitale del personale non dirigente" serve a semplificare e modernizzare le procedure di selezione. "Riduciamo i costi e garantiamo diritti e parità di genere", ha spiegato Bugarini. In altre parole, il regolamento unifica le disposizioni precedentemente contenute in vari testi regolamentari e sarà valido per i concorsi che saranno banditi a breve.

Roma Capitale potrà adottare quattro tipologie di selezione del personale:

il concorso per soli esami, ovvero selezioni che prevedono almeno una prova scritta e/o pratico-attitudinale e una prova orale

selezioni che prevedono almeno una prova scritta e/o pratico-attitudinale e una prova orale il concorso per titoli ed esami, che prevede anche la valutazione di titoli legalmente riconosciuti ed eventualmente anche l'esperienza professionale, inclusi i titoli di servizio

il corso-concorso, che può prevedere una o più prove selettive per l’accesso, prove d’idoneità intermedie e una o più prove finali

che può prevedere una o più prove selettive per l’accesso, prove d’idoneità intermedie e una o più prove finali la selezione degli iscritti negli elenchi tenuti dai centri per l'impiego.

Come anticipato, le prove concorsuali prevederanno sempre almeno una prova scritta e una orale. Potranno essere previste anche prove pratiche e/o attitudinali. Per le selezioni della Polizia locale, sono previste prove di efficienza fisica e visite preassuntive. Il regolamento prevede inoltre nuovi titoli che daranno precedenza nella formazione della graduatoria, in caso di parità di punteggio. Ad esempio, l’aver effettuato il servizio civile anche non universale o l’appartenere al genere meno rappresentato nel profilo selezionato.

Il nuovo regolamento prevede infine l’utilizzo del portale nazionale inPA per quanto riguarda la pubblicazione dei bandi, le tecnologie digitali relative alle prove preselettive e scritte e la gestione on line delle procedure, dalla presentazione delle domande alla notifica delle date delle prove e fino alla graduatoria finale.

L'assessore Bugarini: "Nuovo bando a brevissimo"

"Continua il nostro lavoro per rendere la nostra amministrazione più moderna e al passo con i tempi; l’adozione del nuovo regolamento unico per i concorsi di Roma Capitale è infatti un passaggio molto importante del lavoro che stiamo portando avanti. Si tratta di un testo che ci consente di rendere più chiare, snelle ed efficaci le procedure di selezione, riducendo i costi e tutelando i diritti e la parità di genere. Adesso abbiamo lo strumento che ci serviva per poter procedere con i concorsi che abbiamo annunciato nelle scorse settimane e che bandiremo a brevissimo", ha commentato l'assessore Bugarini.