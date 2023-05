Concorso al Comune di Roma per 60 funzionari: requisiti, quando scade e come fare domanda Sono aperte le candidature per partecipare al concorso da funzionari del Comune di Roma entro il 29 maggio 2023. Sono 60 i posti disponibili a tempo pieno e indeterminato. Ecco tutto ciò che c’è da sapere.

A cura di Alessia Rabbai

È online il bando per sessanta funzionari al Comune di Roma con incarico a tempo pieno e indeterminato. Il profilo professionale richiesto è di Funzionario EconomicoFinanziario, Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione – Famiglia EconomicoAmministrativa e Servizi di Supporto. Il Codice del concorso è RC/FEC. Il termine ultimo fissato per inviare le domande è il 29 maggio del 2023. Il concorso arriva insieme a quello per vigili urbani. Ecco tutte le informazioni su requisiti richiesti nel bando per partecipare alle selezioni e sulla documentazione necessaria per fare domanda.

Requisiti per il concorso da funzionario al Comune di Roma

Per partecipare al concorso per sessanta posti da funzionario presso il Comune di Roma è necessario essere in possesso di alcuni requisiti indicati nel bando, tra i quali:

Cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione Europea o di paese extraeuropeo con titoli legali di soggiorno;

Età non inferiore a 18 anni e non superiore a quella prevista dalle norme vigenti per il collocamento a riposo;

Laurea Magistrale in Finanza, Scienze dell’Economia, Scienze delle Pubbliche Amministrazioni, Scienze Economico Aziendali, Scienze Statistiche, Scienze Statistiche Attuariali e Finanziarie, lauree Specialistiche e diplomi di laurea vecchio ordinamento equiparate, lauree in Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione, Scienze dell’economia e della gestione aziendale, Scienze economiche, Statistica; Lauree Triennali ad esse equiparate.

Godimento dei diritti civili e politici

Idoneità fisica;

non aver riportato condanne penali passate in giudicato, per reati che comportino l’interdizione dai pubblici uffici; Non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo.

Come fare domanda per il concorso da funzionario per il Comune di Roma

Per partecipare al concorso è necessario inoltrare la domanda e lo si può fare esclusivamente online tramite SPID/CIE/CNE/eIDAS. Bisogna registrarsi al portale "inPA" e compilare un format di candidatura. Gli aspiranti candidati devono versare una quota di partecipazione pari a 10,33 euro, come indicato sullo stesso sito, pagamento che deve essere portato a termine entro la scadenza indicata.