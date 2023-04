Bando per 800 vigili a tempo indeterminato: scadenza, requisiti e prove per il concorso pubblico Roma Capitale assume 800 nuovi vigili urbani a tempo pieno e indeterminato nel profilo di Istruttore Polizia Locale – Area degli Istruttori – Famiglia Vigilanza. È il più importante concorso dal 1999. Ecco tutte le informazioni sui requisiti richiesti, come partecipare e le prove d’esame.

A cura di Alessia Rabbai

È online il bando per 800 nuovi vigili urbani per il Comune di Roma. Il profilo professionale ricercato è quello di Istruttore Polizia Locale – Area degli Istruttori – Famiglia Vigilanza. Si tratta di un concorso pubblico con codice RC/IPL le cui selezioni verranno svolte per esami per posti di lavoro con contratto a tempo pieno e indeterminato. Il bando è stato pubblicato ed è consultabile online. Di seguito tutte le informazioni passo passo sui requisiti richiesti per partecipare, come presentare la domanda, e in cosa consistono le prove varie d'esame.

Vincerà il concorso chi rientra in graduatoria, fino all’esaurimento dei posti disponibili". Riconosciamo come sia il concorso più importante da quello del 1999, dove in previsione del Giubileo del 2000, vennero messi a bando 940 posti da agente – ha commentato il concorso Marco Milani, segretario romano del Sulpl – Roma ha però bisogno di uno sforzo ulteriore, la carenza in organico di 3000 agenti e la media di 300 pensionamenti l'anno, impongono un appello ad amministrazione e governo, affinchè questo non sia che un punto di partenza".

I requisiti per il concorso per 800 posti per vigili urbani

I requisiti di ammissione al concorso sono:

Leggi anche Rogo di Primavalle: 50 anni fa i fratelli Mattei morivano carbonizzati a 8 e 22 anni

essere in possesso della cittadinanza italiana;

avere un’età non inferiore a 18 anni e non superiore a quella prevista dalle norme vigenti per il collocamento a riposo;

avere il diploma di istruzione secondaria di II grado conseguito presso un Istituto statale, paritario o legalmente riconosciuto;

patente di guida non inferiore alla categoria in corso di validità;

essere disponibili al porto ed all’uso dell’arma e alla conduzione dei veicoli in dotazione al Corpo di Polizia Locale;

essere in possesso dell’idoneità psico-fisica allo svolgimento delle funzioni cui il presente concorso si riferisce;

godere dei diritti civili e politici;

non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo;

non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale;

non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportino l’interdizione dai pubblici uffici.

Come presentare la domanda per il concorso dei vigili

La domanda di partecipazione al concorso per i vigili urbani deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica, autenticandosi con SPID/CIE/CNE/eIDAS, compilando del format di candidatura sul Portale “inPA”, disponibile all’indirizzo internet, registrandosi al portale. Il candidato deve avere un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui intestato. La registrazione, la compilazione e l’invio on line della domanda devono essere completati improrogabilmente entro il trentesimo giorno, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando sul sito internet istituzionale di Roma Capitale.

Le prove d'esame per la selezione

La selezione prevede la prova preselettiva, la prova scritta, la prova di efficienza fisica e la prova orale Nel caso in cui le domande di partecipazione dovessero risultare in numero superiore a 10 volte il numero dei posti messi a concorso, ci sarà prova preselettiva. I candidati devono presentarsi con un valido documento di riconoscimento, il codice fiscale e la ricevuta rilasciata dal sistema informatico al momento della compilazione on line della domanda. I primi 6.400 candidati, pari ad 8 volte i posti a concorso, saranno ammessi alla prova scritta.

La Commissione Esaminatrice forma la graduatoria di merito dei candidati idonei sulla base dei singoli punteggi conseguiti nella valutazione della prova scritta e della prova orale. È escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito l’idoneità in ciascuna delle suddette prove d’esame. La graduatoria di merito sarà espressa in sessantesimi. Vincerà il concorso chi rientra in graduatoria, fino all’esaurimento dei posti disponibili.