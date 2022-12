Concerto di Capodanno 2023 a Roma: la scaletta dei cantanti al Circo Massimo e il programma completo Aspettare la mezzanotte con Elodie, Sangiovanni, Madame e Franco126: ecco la scaletta e come arrivare al concertone di Capodanno, che inizia alle 21.30, al Circo Massimo. A seguire djset.

A cura di Beatrice Tominic

È atteso per questa sera il concertone di Capodanno con cui la città eterna saluta il 2022 per dare il benvenuto al 2023. Inizialmente l'appuntamento era stato organizzato ai Fori Imperiali, ma visto il numero dei e delle partecipanti atteso, almeno 50mila persone, è stato spostato al Circo Massimo.

Sul palco, a cantare, alcuni dei big che hanno occupato con i loro pezzi le classifiche dei brani più ascoltati degli ultimi tempi: Elodie, Madame, Sangiovanni e Franco126. L'inizio del concerto è previsto per le ore 21.30, ma si continua a ballare anche dopo la mezzanotte con un apposito djset: scopriamo cosa prevede la serata.

Concerto di Capodanno 2023 a Roma: scaletta, cantanti e programma completo

A condurre la speciale rassegna musicale Fracesca Romana D'Andrea e Filippo Ferraro: sono loro che intrattengono il pubblico fra un'esibizione e l'altra. Elodie, Franco126, Madame e Sangiovanni cantano per tutta la sera in attesa della mezzanotte. Una volta scattata l'ora e dato il benvenuto al nuovo anno, non finisce la serata: continua la musica, invece, con uno speciale djset a cura di Dimensione Suono Roma.

Non è ancora stata resa nota la scaletta delle esibizioni: l'augurio di tutti i fan è che possano festeggiare la mezzanotte insieme a tutti i loro cantanti preferiti.

Come arrivare al Circo Massimo per il concerto di Capodanno 2023 a Roma

Raggiungere il Circo Massimo con i mezzi pubblici è facile. La zona, infatti, nella serata del 31 dicembre è completamente pedonale. Oltre ai percorsi dei bus deviati, sono molte le strade chiuse: per raggiungere il concerto è consigliato, quindi, lasciare a casa l'automobile e recarsi al Circo Massimo utilizzando soltanto i mezzi pubblici.

L'omonima fermata, che permette di raggiungerlo a piedi facendo pochi passi, si trova lungo la linea B della metropolitana, dalla stazione Termini è in direzione Laurentina, ma effettuano la loro fermata nella zona anche il tram 3, alla fermata Aventino- Albania e con gli autobus 118, 51, 628, 85 e C3. Non si esclude, però, che la fermata della metro possa essere chiusa in caso di necessità o di affollamento.