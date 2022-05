Con l’auto sfonda la porta di casa dell’ex, la picchia e le ruba i gioielli di famiglia: arrestato L’episodio è avvenuto ieri a Roma, al Quadraro. La donna è stata portata in ospedale, si è ferita nel tentativo di difendersi.

A cura di Natascia Grbic

Immagine di repertorio

Un uomo di 39 anni è stato arrestato dai poliziotti del commissariato Tuscolano con l'accusa di rapina impropria e ricettazione. Ha sfondato con la macchina la porta di casa dell'ex compagna, lanciandosi contro l'abitazione con la vettura tipo ariete, l'ha minacciata, picchiata e rapinata. È successo a Roma in via dei Sulpici, al Quadraro. La donna è stata portata in ospedale al Policlinico Casilino, le sue ferite non sono fortunatamente gravi e se l'è cavata con qualche giorno di prognosi. Ha riportato tumefazioni al volto e alle braccia per essersi difesa. L'uomo è stato invece arrestato per rapina e ricettazione.

Erano le 16 quando il 39enne ha sfondato con la sua macchina la porta d'ingresso del garage di casa dell'ex compagna, riuscendo a entrare così nell'abitazione. Una volta in casa le ha preso la borsa per rubarle dei soldi, ma all'interno non c'erano contanti. Le ha quindi intimato di dargli del denaro, cosa che lei si è rifiutata di fare. Il 39enne prima l'ha minacciata con un coltello, poi ha cominciato a picchiarla, colpendola soprattutto al volto,

Ad allertare la polizia sono stati i vicini di casa della donna. In tutta la via si sono sentite le urla della 39enne che chiedeva aiuto, e hanno così deciso di chiamare la polizia per chiederle un intervento. Quando sul posto sono arrivate le volanti e gli agenti del commissariato Porta Maggiore, hanno trovato l'uomo che ancora stava aggredendo la donna. Arrestato per rapina impropria, è stato anche denunciato in stato di libertà per ricettazione dato che è stato trovato in possesso di gioielli di famiglia dell'ex compagna, che le aveva rubato.