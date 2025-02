video suggerito

Come sta il 15enne accoltellato a Roma: "Aggredito da due persone a Testaccio" Le condizioni di salute del 15enne accoltellato ieri a Roma: "Abbiamo dovuto asportare la milza ma le sue condizioni sono buone e contiamo di metterlo in piedi già domani".

A cura di Enrico Tata

Agli investigatori ha detto di essere stato aggredito da due stranieri che volevano rapinarlo. Il 15enne accoltellato ieri a Roma, secondo quanto ricostruito, sarebbe stato avvicinato da due persone a Ponte Testaccio ma in seguito, seppure ferito gravemente, si è spostato in piazza Flavio Biondo, stazione Trastevere (nel video in alto), e lì ha chiamato i genitori per chiedere aiuto.

Ragazzo di 15 anni accoltellato, indagini in corso

L'ipotesi su cui stanno lavorando gli inquirenti è quella della tentata rapina: il ragazzo era solo in strada, è stato avvicinato, ha reagito e i malviventi lo hanno colpito più volte al torace. Stando a quanto ricostruito, era uscito di casa per andare a vedere la partita della Roma con alcuni amici. La polizia sta indagando sulla vicenda e sta visionando in queste ore tutte le telecamere installate in zona, che potrebbero aver ripreso l'aggressione e, in particolare, gli autori del ferimento. Gli investigatori stanno anche cercando testimoni oculari che possano aiutarli a rintracciare i malviventi.

Come sta il 15enne accoltellato ieri a Roma

Il ragazzo è stato soccorso dai sanitari del 118 e accompagnato d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale San Camillo, dov'è tuttora ricoverato. In merito alle sue condizioni di salute, il professore Pierluigi Marini, direttore del reparto di Chirurgia d'urgenza del nosocomio romano, ha detto: "Abbiamo dovuto asportare la milza ma le sue condizioni sono buone e contiamo di metterlo in piedi già domani".

La spelectnomia totale è durata circa due ore e si è resa necessaria a causa delle gravi ferite causate dai suoi aggressori. Il ragazzo nonostante sia ancora ricoverato in ospedale ha già raccontato la sua versione dei fatti